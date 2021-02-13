المجتمعات العمرانية تطرح أراضي صناعية للبيع في مدينة الفيوم الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع أراضي صناعية للبيع في مدينة الفيوم الجديدة وذلك بآلية التخصيص الفوري التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019.



وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة 660 متر مربع نشاط صناعي صناعات معدنية وذلك بسعر متر قدر بحوالي 915 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 65%.



وأوضحت الهيئة أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.

وأكدت أن القطعة الثانية تقع في المنطقة الصناعية الاولى بمساحة 4896 متر مربع بنشاط صناعي مواد بناء وذلك بسعر متر سجل حوالي 915 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 65%من إجمالي مساحة الأرض



وأشارت المجتمعات العمرانية الجديدة إلى أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص.