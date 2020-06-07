عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضي خدمية للبيع بمدينة 15 مايو.. تعرف على التفاصيل

بآلية التخصيص
محمود زكي 8:35 م, الأحد, 7 يونيو 20 8:35 م, الأحد, 7 يونيو 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 6 قطع أراضٍ بنشاط خدمي في مدينة 15 مايو للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بمنطقة الـ250 فدان بمساحة 888857.32 متر مربع بنشاط تعليم عالٍ، وذلك بسعر متر بلغ 1750 جنيها على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 17٪ من إجمالي مساحة الأرض.

طرحت قطعة أرض لتنفيذ معهد عالٍ

وأضافت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع بمنطقة الـ 250 فدان بمساحة .18478 متر مربع بنشاط معهد عالى وذلك بسعر متر بلغ حوالي 2000 جنيه، وقد حددت الهيئة النسبة البنائية لا تزيد على 17٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثالثة تقع بالمركز الرئيسى الامتداد بمساحة 3918 مترا مربعا بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 8595 جنيها.

في حين تقع القطعة الرابعة في منطقة الـ 250 فدان بمساحة 5277 مترا مربعا بنشاط معارض، وبلغ سعر المتر المربع قيمة 7500 جنيه.

بينما تقع قطع الأراضي “أرقام 35 – 36” بمنطقة الـ250 فدان بمساحات 4057.40- 4586.56. متر مربع على الترتيب بنشاط تجارى إداري، وبلغ سعر المتر المربع قيمة 4970 جنيها لكل من القطعتين.

ولفتت المجتمعات العمرانية إلى أن القطعة الأخيرة تقع بالمركز الرئيسى للمدينة بمساحة 2660 مترا مربعا، بنشاط إدارى، وذلك بسعر متر سجل حوالي 5535 جنيها.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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