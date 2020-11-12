المجتمعات العمرانية تطرح أراضي خدمية جديدة للبيع في حدائق أكتوبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراضٍ جديدة في مدينة حدائق أكتوبر بمساحات مختلفة وأنشطة مختلفة وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة.

وقالت هيئة المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولي رقم 7 باراضى الإسكان المتميز مسلسل 3 ، 4، 5 بمدينة حدائق أكتوبر بمساح 2315.96 متر مربع بنشاط تجارى إدارى ويبلغ سعر المتر التقديري 6885 جنيها.

واشترطت الهيئة ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض الردود 5 أمتار أمامي، و4 أمتار جانبي وخلفي والارتفاع أرضي ودورين مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني والالتزام بقيود الارتفاع طبقاً لموافقة الطيران المدني وبما لايخالف المخطط المعتمد.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات من تاريخ تسليم الأرض، ويتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، و10% تم سدادها بالإضافة إلي 1% مصاريف إدارية، و0.5% مجلس أمناء.

وأضافت الهيئة أن قطعة الارض الثانية بمنطقة خدمات سكن مصر بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 11.77 فدان بنشاط تجارى هايبر ويبلغ سعر المتر التقديري 7250 جنيها ، وأشترطت الأ تزيد بنائية عن 40 % من اجمالي مساحة قطعه الارض

والردود 5 متر أمامي, 4 متر جانبي وخلفي و الأرتفاع ارضي و دورين مع الألتزام باشتراطات الدفاع المدني ، و يبلغ مدة تنفيذ المشروع 5سنوات من تاريخ أستلام الأرض مع العلم أنه

لن يتم قبول طلبات الأ من شركات لديها سابقة خبرة في إقامة مثل تلك الأنشطة وبمساحات مماثله.

و أضافت ايضا انه بالنسبة لقطعة الأرض الثالثة رقم 9 بمركز الخدمات بمنطقة سكن مصر بمساحة 865 م2

بنشاط تجاري ويبلغ سعر المتر التقديري 10870جنيها ، واشترطت الأ تزيد النسبة البنائية عن 40 %من اجمالي مساحة قطعه الأرض ،والردود 5م أمامي , 4 م جانبي وخلفي ،و الارتفاع ارضي و دورين مع الألتزام باشتراطات الدفاع المدني و يبلغ مدة تنفيذ المشروع 3سنوات من تاريخ أستلام الأرض

أما القطعة الرابعة على طريق أحمد زويل بين منطقة 247 عمارة ومنطقة ابنى بيتك بمساحة 10 فدان بنظام حق الأنتفاع بنشاط مطاعم وكافتريات ويبلغ سعر المتر التقديري 40جنيها ، واشترطت الأ تزيد النسبة البنائية للمشروع عن 5 %من اجمالي مساحة قطعه الأرض

،و الارتفاع أرضي فقط مع الألتزام باشتراطات الدفاع المدني،مع إنشاءات سهلة الفك والتركيب .و الشروط العامة للبناء مدة حق الأنتفاع عشر سنوات ويتم تجديدها طبقا التخصيص بنظام مقابل الأنتفاع المذكورة بالموقع.