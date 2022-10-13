«المجتمعات العمرانية» تطرح أراضى سكنية للأفراد بالمدن الجديدة خلال شهر

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع أراضٍ مخصصة للأفراد فى المدن الجديدة خلال شهر، وذلك بعد توقف دام أكثر من عام.

كشف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم فتح باب الحجز للأراضى السكنية للأفراد لمدة شهرين، وسيتم تلقى كل الطلبات المتقدمة عبر موقعها الإلكترونى.

وأوضح «عباس» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الهيئة ستطرح الأراضى فى جميع المدن الجديدة، موضحًا أن سعر المتر سيبدأ من 1000 جنيه.

وأعلنت «المجتمعات العمرانية» أمس موافقة مجلس إدارتها على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضى السكنية الصغيرة الشاغرة (بجميع مستوياتها) بالمدن الجديدة، وذلك للحجز الفورى من خلال الهيئة.

وأوضح عاصم الجزار، وزير الإسكان، أن القرار يأتى انطلاقًا، من مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بتوفير السكن لجميع المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية، بهدف ضبط السوق العقارية، وإتاحة قطع الأراضى للراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر.

وأشار إلى أن موافقة المجلس أقرت عدة شروط عامة، تشمل، عدم سابقة حصول المتقدم أو زوجه أو أولاده القصر، على وحدة سكنية أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، كما يُسمح بتخصيص 3 قطع (كحد أقصى) للمتقدم وذلك للأراضى الأكثر تميزًا، بشرط عدم تخصيص قطعة أرض (متوسط – مميزة) أخرى لهم.

وأضاف «الجزار» أن إجراءات الطرح، ستتم على عدة خطوات، منها القطع السكنية الصغيرة كل 3 أشهر عن طريق الموقع الإلكترونى للهيئة، متضمنًا البيانات التفصيلية للأراضى، وكراسة الطرح.

وأكد أن الهيئة ستتلقى طلبات الحجز لمدة شهرين من تاريخ الطرح، على أن يتضمن الطلب رقم القطعة وتوصيفها، وإرفاق إيصال سداد بقيمة جدية الحجز ومظروف مالى مغلق، به عملة السداد فى حالة «الأكثر تميزًا».

كما ستقوم «المجتمعات العمرانية» بدراسة وتحديد الطلبات المطابقة للشروط على كل قطعة، والتخصيص للمتقدمين، وذلك قبيل الطرح التالى لقطع الأراضي، مع العمل بتلك الآلية لحين إعداد أخرى للطرح الدائم، والتخصيص إلكترونيًا من خلال موقع الهيئة.