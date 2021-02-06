المجتمعات العمرانية تطرح أراضى خدمية بالتخصيص الفوري فى 6 أكتوبر والعبور

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي بنشاط خدمي للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019 وذلك في مدينتي 6 أكتوبر والعبور خلال الشهر الحالي على أن تصل مبيعات القطعتين إلى 93.5 مليون جنيه.



وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة الأولى تقع في بالفاصل السياحي على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 5718 م2 بنشاط تجاري وذلك بسعر متر سجل حوالي 15195 جنيه وتستهدف منها مبيعات تقدر بحوالي 86.8 مليون جنيه.

وأضافت المجتمعات العمرانية، أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 40% من إجمالي مساحة الأرض على أن يكون الارتفاع أرضي ودورين متكررين.



وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض على أن يتم استكمال مقدم الحجز إلى 25% خلال موافقة الهيئة على التخصيص.



وأكدت أن القطعة الثانية تقع في قطعة رقم 2 بلوك 18092 بنشاط سكنى تجارى إدارى في مدينة العبور بمساحة 901.62 متر مربع وذلك بقيمة 8175 جنيها للمتر المربع بإجمالي مبيعات تتجاوز 7.3 مليون جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 40% من إجمالي مساحة الأرض.



وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع بدروم و ارضى وثلاثة أدوار متكرره والردود الأمامى 5م وجانبى وخلفي 4م.

وأكدت المجتمعات العمرانية مدة تنفيذ المشروع تبلغ ثلاث سنوات من تاريخ استلام القطعة ويتم استكمال مقدم الحجز إلى 25% خلال موافقة الهيئة على التخصيص.

