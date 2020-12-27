«المجتمعات العمرانية» تطالب «سموحة» بزيادة رأسمال شركة مشروع العلمين السكنى

كانت «المال» قد انفردت منذ أيام بالكشف عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص 90 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى مدينة العلمين الجديدة

خاطبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شركة سموحة العلمين للاستثمار والتنمية، لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 202.230 مليون جنيه، كإحدى الخطوات اللازمة للشركة لاستلام 90 فدانا بمدينة العلمين لإنشاء مشروع سكنى متكامل تابع لنادى سموحة.

وكانت «المال» قد انفردت منذ أيام بالكشف عن موافقة مجلس إدارة الهيئة على تخصيص 90 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى مدينة العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، فى إطار خطة النادى السكندرى لإقامة مدينة رياضية سكنية.

وقالت مصادر مقربة من الملف، إن نادى سموحة كان ينوى فى البداية تأسيس اتحاد ملاك للمشروع يتولى مهام الحصول على التراخيص، ولكن الهيئة اشترطت تأسيس شركة مساهمة لتملك المشروع وإدارته وفقا للقوانين المطبقة، وبالفعل أسس النادى شركة سموحة العلمين للاستثمار.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن رأسمال الشركة الجديدة كان يبلغ 150 مليون جنيه، ولكن الهيئة أجرت عدة حسابات مرتبطة بمساحة الأرض وعدد الوحدات السكنية، وطالبت سموحة بالتعهد على زيادة رأس المال إلى 200.230 مليون جنيه، وهو ما سيتم تنفيذه فى الفترة المقبلة لضمان استلام الأرض فى أقرب وقت.

وأوضحت أن القيمة الإجمالية للأرض قاربت 1.350 مليار جنيه، سدد منها نادى سموحة 135 مليون جنيه، تمثل %10 من المبلغ، وطالبته الهيئة بسداد 156 مليون جنيه جديدة قبل استلام الأرض، وهو ما سينفذه النادى قريبا فى ظل امتلاكه 244 مليون جنيه أرصدة بنكية مرتبطة بالمشروع مودعة لدى البنك الأهلى.

وكان محمد رجب، المدير المالى لنادى سموحة، قد قال سابقا لـ«المال» إن المشروع سيضم 4500 وحدة سكنية، وسيقام على مرحلتين، بيعت الأولى بالكامل بعدد 2100 وحدة، فيما تم فتح الحجز بالمرحلة الثانية، وتم بيع 100 وحدة، ويبلغ سعر بيع المتر بالمرحلة الثانية 10 آلاف جنيه.

وأشارت المصادر إلى أن النادى قرر مؤخرا إيقاف بيع وحدات المرحلة الثانية لإعادة التسعير من جديد فى ضوء ارتفاع مواد البناء ومنها الحديد، وهو ما يتماشى مع استراتيجية النادى فى بيع 100 وحدة من المشروع كل فترة، مع إجراء إعادة تسعير للوحدات الجديدة، لتتناسب مع تطورات المشروع، وإضافة علاوات سعرية.

وتجاوزت مبيعات المشروع مليارى جنيه حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل استثمارات المدينة الرياضية والسكنية لنحو 6 مليارات جنيه، مع التأكيد على أن المشروع لا يهدف للربح، وسيتم إنشاء فرع لنادى سموحة على أرض أخرى بمساحة 40 فدانًا تم تخصيصها بالفعل، وفقا لرجب.

وحصلت «المال» على نسخة من موافقة الهيئة على تخصيص أرض المشروع، والتى تضمنت تعهد النادى بزيادة رأسمال شركة سموحة العلمين، بجانب تحديد نظام السداد من خلال استكمال %20 مقدم الأرض خلال ستة أشهر، على أن يتم سداد المتبقى على أقساط نصف سنوية متساوية لمدة 4 سنوات.

ولفتت المصادر إلى أن الأراضى المخصصة تقع بالقرب من موقع إنشاء الأبراج الصينية المرتقبة فى مدينة العلمين الجديدة، وهو ما يعزز فرص رواج المشروع الجديد.