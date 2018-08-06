المجتمعات العمرانية تسند مشروعات بقيمة 355 مليون جنيه للجيزة للمقاولات

رجب عزالدينقالت شركة الجيزة لعامة للمقاولات والاستثمار العقارى إن حجم الأعمال المسندة إليها فى شهر يوليو الماضى بلغ 355 مليون جنيه تقريبا.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها فى يوليو الماضى تنفيذ 24 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات



رجب عزالدين

قالت شركة الجيزة لعامة للمقاولات والاستثمار العقارى إن حجم الأعمال المسندة إليها فى شهر يوليو الماضى بلغ 355 مليون جنيه تقريبا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها فى يوليو الماضى تنفيذ 24 عمارة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات بقيمة اجمالية 107.5 مليون جنيه تقريبا.

كما أسندت الهيئة للشركة مشروع تنفيذ شبكة الرى للمسطحات الخضراء والربط على شبكة الرى بمدينة المنيا الجديدة بقيمة اجمالية 81 مليون جنيه تقريبا.

وحصلت الشركة أيضا على إسناد من الهيئة فى نفس الشهر لتنفيذ عدد 18 عمارة سكنية بمشروع دار مصر بمدينة المنصورة الجديدة بقيمة اجمالية 166.7 مليون جنيه وفقا للبيان.