عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تسدد 500 مليون جنيه توزيعات سندات توريق دورية

أكتوبر المقبل
شريف عمر 9:26 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 9:26 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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علمت “المال”من مصادر مقربة من الملف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنوى سداد ما يفوق 500 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر المقبل فى صورة الكوبونات الدورية المستحقة على سندات التوريق التى أصدرتها منذ عامين.

وقالت المصادر إن تلك الكوبونات خاصة بإصدار سندات التوريق التى بلغت قيمتها 6 مليارات جنيه، فيما تم بالفعل سداد 400 مليون جنيه كتوزيعات لحملة السندات خلال شهر يونيو الماضى، وسداد 495 مليونا أخرى فى أبريل الماضى.

وحصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو قبل الماضى، على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الأفريقى.

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أما الإصدار الثانى فكان بقيمة 4 مليارات، وتولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، والبنوك المشاركة هي: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى، وبنك التعمير والإسكان.

وأكدت المصادر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الهيئة رفضت تأجيل سداد أى مستحقات لحملة السندات فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، ولجوء عدة جهات وشركات للاستفادة من قرارات تأجيل السداد؛ وهو ما يعود لقوة الملاءة المالية للهيئة، بجانب توافر السيولة اللازمة.

وتطرقت إلى دور شركة التعمير للتوريق التابعة لهيئة المجتمعات فى توزيع الكوبونات لصالح البنوك المشاركة فى التغطية.

وأكدت أن الهيئة تعتمد على السيولة الناتجة عن حصيلة بيع الأراضى فى المدن العمرانية الجديدة، بجانب حصتها فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى توليد الأموال اللازمة لسداد مستحقات حملة السندات.

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واستبعدت المصادر لجوء الهيئة إلى طرح سندات توريق جديدة فى العام المالى الحالى لتمويل خططها الاستثمارية، فى ظل تركيزها على سداد فوائد القروض التى حصلت عليها فى السابق لتمويل توسعاتها بالتزامن مع قرار تأجيل تحصيل أقساط بيع الأراضى فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا.

يذكر أن حصيلة سندات التوريق تم توظيفها فى تمويل توسعات مدن الجيل الرابع.

ووفقاً لبيان صادر عن بنك مصر، حصلت سندات توريق الإصدار الثانى للهيئة البالغ قيمتها 4 مليارات جنيه على تصنيف ائتمانى «AA» من شركة «ميريس» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وتم تسويق الإصدار على المؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، و شهد إقبالاً كبيرا من عدد من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).

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وفى مارس الماضى، وافق مجلس إدارة الهيئة على اعتماد مشروع موازنةالعام المالى 2021-2022 بنحو 140 مليار جنيه.

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بقلم شريف عمر

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