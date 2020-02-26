المجتمعات العمرانية تسحب 36 عمارة إسكان اجتماعى من «الخليفة للمقاولات»

تقع مدينة قنا الجديدة فى محافظة قنا وتعتبر من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية عام 2000 .

سحبت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 36 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، بإجمالى 864 وحدة، فى مدينة قنا الجديدة من شركة الخليفة للمقاولات.

وقال مصدر فى هيئة المجتمعات العمرانية إنه تم إنذار الشركة أكثر من مرة بسبب تأخرها فى تنفيذ المشروع.

وأضاف – فى تصريحات لـ«المال» – أن جهاز مدينة قنا الجديدة يعتزم إعادة طرح العمارات التى تم سحبها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أنه تم أيضا سحب مدرسة ثانوى ومبنى المرور وتنفيذ بوابة المدينة والكمين الخاص بها من شركة «باور تك»، مشيرا إلى أن «قنا الجديدة» أسندت المشروعات الثلاثة بقيمة 52 مليون جنيه للمرور و16 مليونا لبوابة المدينة والكمين.

تقع مدينة قنا الجديدة فى محافظة قنا وتعتبر من مدن الجيل الثالث، وتم إنشاؤها بقرار رئيس الجمهورية عام 2000 .

وأشار المصدر إلى أن فرق التنفيذ يتم سداده من الشركة المسحوب منها المشروع وفى حالة رفضها السداد يتم تسييل خطابات الضمان والحجز على مستحقاتها بالمشروعات التى تنفذها مع الجهات المختلفة.

كان اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، افتتح فرع البنك الأهلى المصرى بمنطقة مجمع البنوك بقنا الجديدة الأحد الماضى بحضور أحمد سلطان، رئيس فروع البنك الأهلى المصرى بشمال وجنوب الصعيد، والمهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة، وخالد عبدالله، مدير منطقة فروع البنك الأهلى المصرى بقنا.

ولفت المصدر إلى أن ميزانية مدينة قنا الجديدة خلال العام الحالى تقدر بحوالى 421 مليون جنيه، تشمل استكمال أعمال المرافق ومشروعات الإسكان والمشروعات الخدمية.

وقال إن جهاز المدينة يقوم حاليا بتنفيذ مشروعات خدمية بقيمة 100 مليون جنيه تشمل مبنى قسم الشرطة والمطافى ومدرسة تعليم أساسى ووحدة صحية وحضانة.