المجتمعات العمرانية تستهدف 963 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في الشروق

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 963 مليون جنيه من بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 40.4 فدان في مدينة الشروق وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة تقع في الحي الخامس من المدينة وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 5675 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 50% من مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50%من المساحة المخصصة للإسكان في حين النسبة البنائية للفيلات توين / تاون / كوارتر لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة للفيلات والفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40% من المساحة المخصصة لها.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع أرضي + دور علوى للفيلات وأرضي + 3 أدوار علوية للعمارات و يسمح بإقامة غرف في السطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إن الكثافة تبلغ 100 شخص / فدان للعمارات و45 شخص / فدان للفيلات.

ولفتت إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8-12% من إجمالي مساحة الأرض مشيرا إلى أن النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة.

و بالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة ، والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10%من المساحة المخصصة للخدمة.

وأشارت الهيئة إلى أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ القرار الوزارى على أن يكون نظام السداد استكمال نسبة حتي 25% من قيمة قطعة الأرض ( 10% تم سدادها و نسبة الـ15% من الشركة يتم سدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة على التخصيص) .