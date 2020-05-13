المجتمعات العمرانية تستهدف 92 مليون جنيه من بيع 5 قطع أراض في المنيا الجديدة

بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس 2019

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 قطع أراض بأنشطة متنوعة في مدينة المنيا الجديدة خلال الشهر الحالي ، وتستهدف من خلالها 92 مليون جنيه ، من خلال البيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.



وأوضحت أن القطعة الأولى تقع بالمنطقة السياحية بنشاط بنزينه بمساحة 4001.7 متر مربع ، بسعر متر بلغ حوالي 6035 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 15٪من إجمالي مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثانية تقع في منطقة الجامعات بنشاط محطة تموين سيارات صديقة للبيئة بمساحة 1202.5 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع بقيمة 4390 جنيه تقريبا



وأشارت إلى أن القطعة الثالثة تقع جنوب ابنى بيتك المرحلة الثانية بمنطقة الياسمين بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 9.5 فدان ، و بلغ سعر المتر داخل القطعة 1410 جنيه.



ولفتت أن نسبة أراضى الإسكان تبلغ 50 % من إجمالى مساحة الأرض ، وحددت النسبة البنائية عند 50 % من مساحة أرض الإسكان ،على أن تكون نسبة أراضى الخدمات لا تتعدى 12 % من إجمالى مساحة المشروع ، وحددت الارتفاع المسموح به ارضي + 3ادوار وبما بألا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح بها.



وأكدت أن القطعة الرابعة تقع في منطقة أرض المعارض بنشاط مبنى تجارى إدارى بمساحة 1400 متر مربع بسعر متر 3300 جنيه، وتبلغ النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.



وأضافت أن القطعة الخامسة والأخيرة تقع بالمجاورة العاشرة الحى السادس على مساحة 764.4 متر مربع بنشاط حضانة ، وحددت سعر المتر 2385 جنيه.

