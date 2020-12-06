غير مصنف

المجتمعات العمرانية تستهدف 730 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في الشيخ زايد

للبيع بآلية التخصيص الفوري
محمود زكي 6:11 م, الأحد, 6 ديسمبر 20 6:11 م, الأحد, 6 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي والتي تستهدف من خلالها مبيعات بقيمة 730 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة تقع في منطقة المحور المركزي القطاع الشمالي –بنشاط عمراني متكامل بمساحة 81840 مترًا مربعًا، ما يعادل 19 فدانًا، بسعر سجل حوالي 8920 جنيه للمتر المربع.

اقرأ أيضا  تعرف على الأراضي المطروحة للبيع في مدينة 6 أكتوبر خلال الشهر الحالي

وأضافت الهيئة أن الاشتراطات البنائية تمثلت في عدم زيادة النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض المطروح للنشاط و النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50 %من المساحة المخصصة للاسكان وحددت  النسبة البنائية الفيلات )توين/ تاور/ كوارتر لا تزيد عن 45 %من المساحة المخصصة للفيلات والفيلات  المنفصلة لا تزيد عن 40 %من مسطح كل قطعة أرض.

اقرأ أيضا  وزيرة التخطيط : التحسن النسبي بنتائج الدخل والإنفاق تؤكد أن الدولة في الطريق الصحيح

وحددت المجتمعات العمرانية الارتفاع  أرضي+ أول للفيلات, وأرضي+ 3ادوار متكررة ( للعمارات وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح به). 

 وأشارت إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تمثل من 8 إلي 12 % من إجمالى مساحة أرض المشروع, يتم توفير ممر مشاة لا يقل عن 6م بين حد العمارة السكنية وأرض منطقة الخدمات .

وأشارت إلى أن  النسبة البنائية للخدمات لاتزيد عن 30 %من المساحة المخصصة لكل خدمة  بالنسبة للأنشطة  التجارية والتعليمي والارتفاع المسموح به بدروم + أرضي+ دورين لجميع الأنشطة.

اقرأ أيضا  مهلة أخيرة لفتح باب التقدم للتعامل على أراضي الحزام الأخضر بـ6 أكتوبر

وحددت المجتمعات العمرانية مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ إستلام قطعة الأرض على أن يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة االأرض بالجنيه المصرى

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

حملة مرورية على مواقف مدينة الحمام لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا

معتز محمود 4:08 م, الخميس, 3 ديسمبر 20

وزيرة التخطيط : التحسن النسبي بنتائج الدخل والإنفاق تؤكد أن الدولة في الطريق الصحيح

سمر السيد 11:46 ص, الخميس, 3 ديسمبر 20

لأول مرة من 21 عاما.. تراجع نسب الفقر في مصر لتسجل 29.7%

سمر السيد 11:21 ص, الخميس, 3 ديسمبر 20

«الشيوخ» يمنح مكتب المجلس الإشراف على تنظيم شئونه المالية والإدارية والبرلمانية

ياسمين فواز 2:37 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

تقرير: 3.9 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك الإسكندرية فى أكتوبر

منى عبدالباري 1:41 م, الأحد, 29 نوفمبر 20

القوى العاملة: تعيين 85 شابا وصرف 231 ألف جنيه رعاية اجتماعة وصحية بمطروح

دعاء حسني 4:08 م, السبت, 28 نوفمبر 20