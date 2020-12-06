المجتمعات العمرانية تستهدف 730 مليون جنيه من بيع قطعة أرض في الشيخ زايد

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي والتي تستهدف من خلالها مبيعات بقيمة 730 مليون جنيه تقريبا.

وقالت المجتمعات العمرانية، إن القطعة تقع في منطقة المحور المركزي القطاع الشمالي –بنشاط عمراني متكامل بمساحة 81840 مترًا مربعًا، ما يعادل 19 فدانًا، بسعر سجل حوالي 8920 جنيه للمتر المربع.

وأضافت الهيئة أن الاشتراطات البنائية تمثلت في عدم زيادة النسبة البنائية عن 50% من إجمالي مساحة الأرض المطروح للنشاط و النسبة البنائية للعمارات لا تزيد عن 50 %من المساحة المخصصة للاسكان وحددت النسبة البنائية الفيلات )توين/ تاور/ كوارتر لا تزيد عن 45 %من المساحة المخصصة للفيلات والفيلات المنفصلة لا تزيد عن 40 %من مسطح كل قطعة أرض.

وحددت المجتمعات العمرانية الارتفاع أرضي+ أول للفيلات, وأرضي+ 3ادوار متكررة ( للعمارات وبما لا يتجاوز قيود الارتفاع المسموح به).

وأشارت إلى أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تمثل من 8 إلي 12 % من إجمالى مساحة أرض المشروع, يتم توفير ممر مشاة لا يقل عن 6م بين حد العمارة السكنية وأرض منطقة الخدمات .

وأشارت إلى أن النسبة البنائية للخدمات لاتزيد عن 30 %من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والتعليمي والارتفاع المسموح به بدروم + أرضي+ دورين لجميع الأنشطة.

وحددت المجتمعات العمرانية مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ إستلام قطعة الأرض على أن يتم استكمال نسبة السداد حتي 25 % من قيمة االأرض بالجنيه المصرى

