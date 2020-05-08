«المجتمعات العمرانية» تستهدف 727 مليون جنيه من بيع قطعتي أرض بمدينة دمياط الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتي أرض للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي في مدينة دمياط الجديدة، وذلك لإقامة قرية سياحية ومشروع سكني تجاري داخل المدينة تستهدف من خلالها مبيعات تتجاوز 727 مليون جنيه.

ولفتت المجتمعات العمرانية إلى أن القطعة الأولى تقع في المجاورة الرابعة عشرة بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة بنشاط سكني – تجاري – اداري بإجمالي بمساحة حولي 11000 م2.

وأضافت الهيئة أن سعر المتر المربع داخل القطعة يبلغ حوالي 23355 جنيها، مستهدفة من خلاله مبيعات تقدر بحوالي 257 مليون جنيه.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية لا تتعدى 60% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع ارضي وميزانين وثلاثة أدوار متكررة وممر بولكي أمامي 6 أمتار وخلفي 6 أمتار.

وأشارت إلى أنه يسمح بإقامة سياج شجري بمحيط كامل الأرض

المجتمعات العمرانية تستهدف 470 مليون جنيه من بيع قطعة أرض

وطرحت أيضًا قطعة أرض لإقامة قرية سياحية، وذلك شرق مدينة دمياط الجديدة على مساحة 174000 م2 تقريبًا.

وأشارت الهيئة إلى سعر المتر المربع داخل قطعة الأرض تقدر بحوالي 2705 جنيهات، تستهدف من خلالها مبيعات تتجاوز 470 مليون جنيه تقريبا.

وحددت الهيئة النسبة البنائية داخل المشروع لا تزيد على 22.5٪ من إجمالي مساحة المشروع.

مشيرة إلى أن اجمالي مساحة منطقة الخدمات 8 %الى 12. %من اجمالي مساحة المشروع على أن تكون النسبة نسبة أراضي الإسكان لا تزيد على 50٪ من مساحة المشروع وتكون الكثافة السكانية لا تزيد عن 55 فردا /فدانا.

ولفتت إلى أن الارتفاعات السكني ارضي + دور واحد على أن يتم توفير أماكن انتظار بمعدل مكان لكل وحدة سكنية.