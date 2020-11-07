عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تستهدف 707 ملايين جنيه من بيع أراض في 6 أكتوبر

للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 11:08 م, السبت, 7 نوفمبر 20 11:08 م, السبت, 7 نوفمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أراضي بمدينة 6 أكتوبر بمساحات مختلفة وأنشطة متنوعة، وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة منذ مارس من العام الماضي 2019 تستهدف من خلالهم مبيعات بقيمة 707 ملايين جنيه.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى بالتوسعات الشرقٌة بالمدينة بمساحة 35.41 فدان بنشاط عمران متكامل بسعر تقديري 4615 جنيه للمتر المربع.

حدد الهيئة النسبة البنائية من نسبة الأراضي المخصصة للإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض ولا تزيد النسبة البنائية عن 40% للفيلات من مساحة الأراضيي المخصصة للإسكان.

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ويكون الارتفاع أرضي ودور ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 25% من المساحة المبنية بالدور الأرضي.

وأوضحت أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8 – 12% من إجمالي مساحة الأرض والنسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30% من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية والإدارية والتعليمي والحضانة، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20% من المساحة المخصصة للخدمة، والخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10% من المساحة المخصصة للخدمة.

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يكون الارتفاع المسموح به أرضي ودور لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة ودور أول لإدارة الحضانة فقط، والترفيهي والاندية الاجتماعية أرضي وأول ويسمح بإقامة غرف للأسطح بحيث لا تزيد مساحتها عن 10% من المساحة المبنية بالدور الأرضي، وتستغل كخدمات للمبنى تكون مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

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وأضافت الهيئة أن القطعة الثانية تقع في مركز خدمات المجاورة 11 ، 12 بغرب سومٌد بمدٌنة وتحمل رقم 1 بمساحة 1523م2 بنشاط تجاري وسجل سعر المتر 13895 جنيها.

ولفتت الهيئة إلى أن النسبة البنائية لا تزٌد عن 40 % من إجمالي مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الرد و 6 متر من الأمام و 4 متر من الجانب والخلف ويكون الارتفاع أرضي و دورين وتكون مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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