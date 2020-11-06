«المجتمعات العمرانية» تستهدف 6 مليارات جنيه من بيع قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض عمراني متكامل في الامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي، وذلك بقيمة تتجاوز 6 مليارات جنيه.

وقالت الهيئة إن القطعة تقع على مساحة 500 فدان على محور محمد نجيب بالامتداد الجنوبي بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بسعر متر سجل 2860 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن النسبة المخصصة لأراضي الإسكان لا تزيد عن 50% من إجمالي مساحة الأرض ولا تزيد النسبة البنائية العمارات عز 45% من مساحة الإسكان والنسبة البنائية الفيلات لا تزيد عن 45% من المساحة المخصصة الفيلات على أن يكون الارتفاع اراضي ودور علوي الفيلات واضرب و3 ادوار علوية العمارات.

وأكدت المجتمعات العمرانية إن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي المساحة المخصصة لكل خدمة.

وأشارت أنه بالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20 %من المساحة المخصصة للخدمة ، و الخدمات الترفيهية لا تزيد عن 10 %من المساحة المخصصة للخدمة.

وأوضحت أن الارتفاع المسموح به أرضي + دورين لجميع الأنشطة عدا الحضانة أرضي للحضانة، ودور أول للإدارة والترفيهي، والأندية الاجتماعية أرضي وأول فقط.

وأوضحت أن مدة تنفيذ المشروع 8 سنوات تبدأ من تاريخ استصدار القرار الوزاري للمشروع، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 10% من قيمة الأرض بالجنيه المصري.

ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ االخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد آخر قسط.