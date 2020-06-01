عقـــارات

المجتمعات العمرانية تستهدف 5 مليار جنيه من بيع قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 مليار جنيه من بيع قطعة أرض بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019 في مدينة القاهرة الجديدة. وقالت المجتمعات العمرانية إن قطعة الأرض تقع على…

محمود زكي 11:08 م, الأثنين, 1 يونيو 20 11:08 م, الأثنين, 1 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 مليار جنيه من بيع قطعة أرض بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019 في مدينة القاهرة الجديدة.

وقالت المجتمعات العمرانية إن قطعة الأرض تقع على مساحة 380.46 فدان وذلك على طريق القاهرة السويس لتنفيذ مشروع عمراني متكامل ” كمبوند” وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع 3180 جنيه.

واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 50٪ من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون النسبة البنائية المخصصة للإسكان لا تزيد عن 45٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للإسكان.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع ارضى و3 ادوار علوية بأقصى ارتفاع 13.7 متر.

ولفتت إلى أن النسبة البنائية المخصصة للمشروعات الخدمية تتراوح بين من إلى 12٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للخدمات على أن تكون النسبة البنائية للخدمات 30٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

المجتمعات العمرانية تطرح 6 قطع أراضٍ في القاهرة الجديدة للبيع

محمود زكي 9:49 م, الأثنين, 1 يونيو 20

وزارة الإسكان تطرح 8 قطع أراض للبيع في سوهاج الجديدة

محمود زكي 7:34 ص, الأربعاء, 13 مايو 20

المجتمعات العمرانية تطرح قطعتي أرض في مدينتي رشيد وناصر بآلية التخصيص الفوري

محمود زكي 7:53 ص, الأثنين, 11 مايو 20

«المجتمعات العمرانية» تستهدف 727 مليون جنيه من بيع قطعتي أرض بمدينة دمياط الجديدة

محمود زكي 11:33 م, الجمعة, 8 مايو 20

الإسكان تطرح 3 قطع أراض خدمية للبيع في الشيخ زايد

محمود زكي 8:47 ص, الثلاثاء, 28 أبريل 20

المجتمعات العمرانية تطرح 24 قطعة في القاهرة الجديدة للبيع بالتخصيص الفوري خلال مايو

محمود زكي 9:14 م, الأثنين, 27 أبريل 20