المجتمعات العمرانية تستهدف 5 مليار جنيه من بيع قطعة أرض بمدينة القاهرة الجديدة

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 مليار جنيه من بيع قطعة أرض بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019 في مدينة القاهرة الجديدة. وقالت المجتمعات العمرانية إن قطعة الأرض تقع على…

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 5 مليار جنيه من بيع قطعة أرض بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019 في مدينة القاهرة الجديدة.

وقالت المجتمعات العمرانية إن قطعة الأرض تقع على مساحة 380.46 فدان وذلك على طريق القاهرة السويس لتنفيذ مشروع عمراني متكامل ” كمبوند” وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع 3180 جنيه.

واشترطت هيئة المجتمعات العمرانية أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 50٪ من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون النسبة البنائية المخصصة للإسكان لا تزيد عن 45٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للإسكان.

وأوضحت الهيئة أن الارتفاع ارضى و3 ادوار علوية بأقصى ارتفاع 13.7 متر.

ولفتت إلى أن النسبة البنائية المخصصة للمشروعات الخدمية تتراوح بين من إلى 12٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة للخدمات على أن تكون النسبة البنائية للخدمات 30٪ من إجمالي مساحة الأرض المخصصة لها.