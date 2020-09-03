عقـــارات

المجتمعات العمرانية تستهدف 485 مليون جنيه من بيع قطع أراض في 6 أكتوبر

للبيع بالتخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 7:58 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20 7:58 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 4 قطع أراضي بأنشطة متنوعة في 6 أكتوبر تستهدف من خلالهم مبيعات بقيمة 485 مليون جنيه وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع بإمتداد التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 8002.47 متر مربع بنشاط محطة تموين سيارات وذلك بسعر متر بلغ حوالي 12765 جنيه بنسبة بنائية لا تتجاوز 15 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأضافت أن القطعة الثانية تقع في بالتوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 18760 مترمربع بنشاط تجارى وذلك بسعر متر بلغ حوالي 8495 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن القطعة الثالثة تقع بالحى المتميزبمدينة 6 أكتوبر بمساحة 13386 متر مربع بنشاط تعليمى المدرسة وذلك بسعر متر بلغ حوالي 8918 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرضي وثلاث أدوار متكررة.

وأكدت أن القطعة الرابعة تقع بالحي الثامن المجاورة الأولى بمساحة 13164.12 متر مربع بنشاط تعليمي وذلك بسعر متر بلغ 7915 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 30 ٪ من إجمالي مساحة الأرض.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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