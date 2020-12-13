عقـــارات

المجتمعات العمرانية تستهدف 360 مليون جنيه من بيع قطع أراض في المنصورة الجديدة

بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 2:09 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20 2:09 ص, الأحد, 13 ديسمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع اراضي في مدينة المنصورة الجديدة تستهدف من خلالها مبيعات بقيمة بقيمة 360 مليون جنيه وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي. 

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع في المنطقة الأولى مركز الفيلات بنشاط  مدرسة تعليم اساسي بمساحة 10250.4 متر مربع وذلك بسعر متر سجل حوالي 3225 جنيه على ألا تزيد النسبة البنائية عن 30% من إجمالي مساحة الأرض.

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وقالت الهيئة أن الارتفاع المسموح به أرضي ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.

وأضافت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثالثة تقع بمركز خدمات ) 2 ،) المرحلة الأولى  بنشاط تجارى بمساحة 3484 متر مربع وقد حددت الهيئة سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 7460 جنيه.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن لا تزيد 40%من إجمالي مساحة الأرض والارتفاع أرض ودورين متكررين على أن تكون مدة تنفيذ 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض. 

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وأشارت أن القطعة الثالثة تقع بالمرحلة الثالثة غرب المرحلة الأولى بنشاط عمراني متكامل بمساحة 16 فدان وذلك بسعر متر سجل حوالي 5285 جنيه.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن لا تزيد 50% من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون نسبة العمارات 50% من إجمالي النسبة البنائية للمشروع ونسبة الخدمات تتراوح من 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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