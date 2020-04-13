المجتمعات العمرانية تستهدف 268.5 مليون جنيه من طرح 14 قطعة أرض خدمية في 6 أكتوبر الجديدة

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 268.5 مليون جنيه، من طرح 14 قطعة أرض خدمية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، ضمن آلية التخصيص الفوري التي تتبناها هيئة المجتمعات العمرانية في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع أمام سكن مصر على طريق الواحات بمساحة 6240 مترا مربعا بنشاط تعليمي بسعر 4300 جنيه للمتر المربع بنشاط تعليمي.

وأضافت أن القطعة الثانية تقع بمركز خدمات قطاع د منطقة الـ 800 فدان بمساحة 13990 متر مربع بنشاط تعليمي بسعر 3910 جنيهات في حين تقع القطعة الثالثة امام سكن مصر علي طريق الواحات بمساحة 2250 مترا مربعا بنشاط تجارى وبسعر 5915 جنيها للمتر المربع على.

وأوضحت المجتمعات العمرانية إن القطاع الرابعة تقع أمام سكن مصر على طريق الواحات بمدينة بمساحة 2249 متر مربع بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بسعر 7300 جنيه للمتر المربع في حين تقع القطعة الخامسة أمام سكن مصر علي طريق الواحات بمساحة 2626 مترا مربعا بنشاط تجارى وبسعر متر سجل 5915 جنيها.

بالنسبة للقطعتين السادسة والسابعة والتي تقع أمام سكن مصر على طريق الواحات بالمدينة فيبلغ مساحة كل منهما 1022 متر مربع بنشاط تجارى وبسعر متر يبلغ 6505 جنيهات.

وأشارت الهيئة أن القطعة الثامنة تقع امام سكن مصر علي طريق الواحات بمساحة 7.1705 متر مربع بنشاط تجارى وبسعر 6210 جنيه للمتر المربع وذلك بنشاط تجاري في حين تقع القطعة القطعة التاسعة داخل سكن مصر علي طريق الواحات بمساحة 5142 متر مربع بنشاط تعليمى وبسعر 4300 جنيه.

وتقع القطعة العاشرة امام سكن مصر علي طريق الواحات بمساحة 1134 متر مربع بنشاط تجارى بنشاط تجاري وبسعر 6210 جنيه للمتر المربع في حين تقع القطعة الحادية عشر ة أمام سكن مصر علي طريق الواحات بمساحة 1533 متر مربع بنشاط تجارى وبسعر 6210 جنيهات.

وأوضحت الهيئة أن القطعة الثانية عشر تقع بمركز خدمات قطاع د منطقة الـ 800 فدان علي طريق الواحات بمساحة 924 متر مربع بنشاط تجاري وبسعر 6505 جنيه للمتر المربع.

في حين تقع القطعة الثالثة عشر بمركز الخدمات الرئيسى منطقة ال 800 فدان علي طريق الواحات بمساحة 10153 متر مربع بنشاط تجارى وبسعر 5325 جنيه للمتر المربع

بينما تقع القطعة الأخيرة داخل سكن مصر على طريق الواحات بمساحة 3295 متر مربع بنشاط تجارى بسعر 5620 جنيها.