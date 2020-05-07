المجتمعات العمرانية تستهدف 23 مليون جنيه حصيلة بيع قطعتين بمدينة السادات

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مبيعات تقدر بحوالي 23 مليون جنيه جراء طرحها قطعتي أرض خدمية في مدينة السادات، وذلك بأنشطة مختلفة للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي بأنشطة التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع على المحور المركزي بالمدينة وذلك بنشاط تعليمي معهد عالي.

وأوضحت الهيئة خلال مستند حصلت عليه المال أن القطعة تقع على مساحة 7 آلاف متر مربع ويبلغ سعر المتر حوالي 1645 جنيها.

وتستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من بيع تلك القطعة حوالي 11.5 مليون جنيه.

وحددت الهيئة النسبة البنائية داخل المشروع بحوالي 17% من إجمالي مساحة الأرض المخصصة على أن يكون الارتفاع المسموح به ارضي ودورين متكررين وقد حددت الردود 10 أمتار من جميع الاتجاهات.

وطرحت الهيئة أيضا قطعة ثانية بالمدينة على مساحة 2060 متر مربع لإقامة مشروع تجاري إداري بالمدينة وذلك بمنطقة الشريط المميز

ولفتت الهيئة إلى أن سعر المتر المربع داخل القطعة يبلغ حوالي 5670 جنيه وذلك بحصيلة بيعيه 11.6 مليون جنيه على الا تزيد النسبة البنائية عن 30% من المساحة المخصصة.

ويبلغ الارتفاع أرضي و3 أدوار متكررة وأكدت أن الردود 5 أمتر أمامي و4 أمتار جانبي وخلفي.