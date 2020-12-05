المجتمعات العمرانية تستهدف 2.7 مليار جنيه من بيع أراضٍٍ في مدينة 6 أكتوبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة اراضي في مدينة 6 أكتوبر وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها في طروحاتها منذ مارس من العام الماضي وتستهدف الهيئة من بينهم 2.78 مليار جنيه



وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة الأولى تقع على مساحة 52.66 فدان الكائنة على محور 26 يوليو وطريق جمال عبد الناصر بنشاط عمرانى متكامل + خدمات إستثمارية وذلك بسعر متر 7125 جنيه وذلك بمبيعات نستهدف تبلغ حوالي 1.57 مليار جنيه.

وأضاف الهيئة أن نسبة اراضى المسموح عمل عليها عمرانى متكامل بنسبة 60 %من إجمالى مسطح الأرض و متاح عمل 40 %من إجمالى مسطح االرض .



وأكدت أن نسبة الأراضى المخصصة للإسكان لا اتزيد عن 50 %من إجمالى مساحة الأرض مشيرة إلى أن النسبة البنائية الفيلات لا تزيد عن 40 %من المساحة المخصصة للفيلات ، و 50% العمارات.

وأوضحت أن نسبة الأراضي المخصصة للخدمات من 8- 12 % من أجمالي مساحة الأرض المخصصة للإسكان و النسبة البنائية للخدمات لا تزيد عن 30 %من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية و الإدارية و التعليمي و الحضانة ، وبالنسبة للنوادي الاجتماعية لا تزيد عن 20 %من المساحة المخصصة للخدمة وللخدمات الترفيهية ال تزيد عن 10 %من المساحة المخصصة للخدمة .

وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات تحتسب من تاريخ إستلام قطعة الأرض و يتم استكمال نسبة السداد حتي 10 %من قيمة الأرض بالجنيه المصرى.

وأشارت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية بمساحة 6.31 فدان الكائنة على طريق جمال عبد الناصر بنشاط تجارى إدارى سكنى ترفيهي وذلك بقيمة 9115 جنيه وذلك بمبيعات تقدر بحوالي 1.21 مليار جنيه.

وأوضحت أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام الأرض.

