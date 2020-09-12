عقـــارات

المجتمعات العمرانية تستهدف 113 مليون جنيه من بيع أراضٍ في المنيا الجديدة

البيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 9:20 م, السبت, 12 سبتمبر 20 9:20 م, السبت, 12 سبتمبر 20

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طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعتي أرض بأنشطة متنوعة في مدينة المنيا الجديدة تستهدف من خلالهم مبيعات تقدر بحوالي 113 مليون جنيه وذلك للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن القطعة الأولى تقع في مركز المدينة بنشاط عمراني متكامل بمساحة 21.5 فدان وذلك بسعر متر بلغ حوالي 1200 جنيه على أن تكون نسبة أراضي الإسكان 50 % من إجمالي مساحة الأرض وبنسبة بنائية 50 % من مساحة أرض.

وحددت المجتمعات العمرانية نسبة أراضي الخدمات لا تتعدى 12 % من إجمالي مساحة الأرض وبنسبة بنائية لا تتجاوز 40 % من مساحة أرض الخدمات.

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وأوضحت الهيئة أن الارتفاع أرضي وأربع أدوار متكررة على أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على أن يتم استكمال سداد 25 ٪ من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص.

ولفتت إلى أن القطعة الثانية بنشاط تجارى – إداري على مساحة 1337 متر مربع وبلغ سعر المتر داخل القطعة 3520 جنيه على أن تكون النسبة البنائية 30٪ من إجمالي مساحة الأرض.

وأوضحت المجتمعات العمرانية أن مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 25 ٪ من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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