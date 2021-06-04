المجتمعات العمرانية تستهدف 105 ملايين جنيه من بيع 20 فدانا بمدينة السادات

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض في مدينة السادات، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019 لتنفيذ مشروع جامعة، وتستهدف المجتمعات العمرانية الجديدة 105 ملايين جنيه من بيع قطعة الأرض بالمدينة.

وأضافت أن القطعة تقع في المحور المركزى 2 بمنطقة الجامعات بمساحة 20 فدانا بنشاط جامعة مدينة السادات، وحددت سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 1240 جنيها.

وأشارت إلى أن الارتفاع المسموح به بدروم وارضي ودورين متكررين، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 17% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية على أن تكون مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشارت أنه يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15 %من قيمة الأرض بالجنيه المصري مع خصم ما تم سداده كجدية حجز 10 + %1 %مصاريف إدارية و 5.0 %مجلس أمناء وذلك خلال شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة

ويتم سداد باقي الثمن على 14 قسط نصف سنوي متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد بالإضافة إلي 2 %وفقا لتعليمات وزارة المالية.