عقـــارات

المجتمعات العمرانية تستهدف 105 ملايين جنيه من بيع 20 فدانا بمدينة السادات

بسعر 1240 جنيها للمتر المربع
محمود زكي 6:15 م, الجمعة, 4 يونيو 21 6:15 م, الجمعة, 4 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قطعة أرض في مدينة  السادات، للبيع بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس 2019 لتنفيذ مشروع جامعة، وتستهدف المجتمعات العمرانية الجديدة 105 ملايين جنيه من بيع قطعة الأرض بالمدينة. 

وأضافت أن القطعة تقع في المحور المركزى 2 بمنطقة الجامعات بمساحة 20 فدانا بنشاط جامعة مدينة السادات، وحددت سعر المتر المربع داخل القطعة بقيمة 1240 جنيها.

اقرأ أيضا  رئيس «الشروق»: تيسير إجراءات التعامل على البوابة الإلكترونية لخدمات المواطنين

وأشارت إلى أن الارتفاع المسموح به بدروم وارضي ودورين متكررين، على أن تكون النسبة البنائية للمشروع لا تزيد عن 17% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن  يلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول علي موافقة الجهات المعنية على أن تكون  مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأشارت أنه يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة بواقع 15 %من قيمة الأرض بالجنيه المصري  مع خصم ما تم سداده كجدية حجز 10 + %1 %مصاريف إدارية و 5.0 %مجلس أمناء وذلك  خلال شهر من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس الإدارة 

اقرأ أيضا  المجتمعات العمرانية تطرح قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة بني سويف الجديدة

ويتم سداد باقي الثمن على 14 قسط نصف سنوي متساوية بالجنيه المصري، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة، وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد بالإضافة إلي 2 %وفقا لتعليمات وزارة المالية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

المجتمعات العمرانية تطرح قطعة أرض بنشاط عمراني متكامل في مدينة بني سويف الجديدة

محمود زكي 6:24 م, الجمعة, 4 يونيو 21

مسئولو مياه الشرب يتفقدون محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية وصرف صحي أبو تلات

أحمد صبحي 2:48 م, الجمعة, 4 يونيو 21

وفد الإسكان يلتقي الشركات المنفذة لمجموعة من المشروعات بالعاصمة الإدارية

أحمد صبحي 2:47 م, الجمعة, 4 يونيو 21

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات المرافق بمدينة النوبارية الجديدة

أحمد صبحي 2:26 م, الجمعة, 4 يونيو 21

وزير الإسكان يتابع خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

شريف عمر 2:18 م, الجمعة, 4 يونيو 21

قطع المياه 12 ساعة عن بعض مناطق الجيزة بدءا من الـ 8 مساء اليوم

شريف عمر 1:41 م, الجمعة, 4 يونيو 21