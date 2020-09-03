عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تستهدف 1.4 مليار جنيه من بيع أراض في العلمين الجديدة

بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 12:07 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20 12:07 ص, الجمعة, 4 سبتمبر 20

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تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1.4 مليار جنيه تقريبا من بيع قطعة أرض بنشاط عمرانى متكامل وناد رياضي في مدينة العلمين الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة تقع علي طريق ال c4 بمدينة العلمين الجديدة بمساحة 133 فدانا لإقامة مشروع عمراني متكامل وناد اجتماعي.

وأضافت الهيئة أن النشاط العمراني المتكامل يبلغ مساحته 90 فدانا حددت من خلالها سعر المتر بقيمة 2676 جنيه نسبة أراضي الإسكان لا تزيد عن 50% من مساحة أرض المشروع.

ولفتت إلى أن نسبة أراضي الخدمات لا تزيد عن 12% ولا تقل عن 8%من مساحة أرض المشروع.

وبالنسبة نشاط النادي الرياضي فقد بلغ سعر المتر التقديري للنادي 1920 جنيه لكل متر مربع وبمساحة 43 فدانا.

ولفتت نسبة البناء 5% والارتفاع أرضي فقط عدا المبني الإداري والاجتماعي أرضي + أول.

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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