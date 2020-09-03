عقـــارات

المجتمعات العمرانية تستهدف 1.12 مليار جنيه من بيع أراضي في القاهرة الجديدة

بآلية التخصيص الفوري للأراضي
محمود زكي 8:02 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20 8:02 ص, الخميس, 3 سبتمبر 20

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تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 1.12 مليار جنيه من بيع قطعتي أرض في القاهرة الجديدة بآلية التخصيص الفوري للأراضي التي تتبناها الهيئة في طروحاتها الأخيرة منذ مارس من العام الماضي 2019.

وقالت الهيئة إن قطعة الأرض الأولى الواقعة شمال مشروع الرحاب بنشاط عمرانى متكامل بمساحة 48 فدان بسعر متر بلغ 5170 جنيه.

وأوضحت الهيئة أن النسبة البنائية للنشاط لا تزيد عن 50٪ من إجمالي مساحة الأرض والنسبة البنائية للعمارات 45٪ من إجمالي المساحة المخصصة  للإسكان والارتفاع أرضي وثلاث أدوار متكررة.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن نسبة الخدمات تتراوح بين 8 إلى 12 % من إجمالى مساحة الأرض ولا تزيد  النسبة البنائية للخدمات عن 30 %من المساحة المخصصة لكل خدمة بالنسبة للأنشطة التجارية و الإدارية و التعليمي و الحضانة.

وأشارت ان مدة تنفيذ المشروع 4 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على يتم  استكمال الدفعة المقدمة بواقع 25 من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص.

وأكدت المجتمعات العمرانية أن القطعة الثانية تقع بمنطقه الامتداد الشرقي للمستثمرين الجنوبية بنشاط عمراني على مساحة 5.31 فدان بسعر متر 5620 جنيه على أن تكون النسبة البنائية للمشروع 50٪ من مساحة الأرض.

ولفتت الهيئة إلى أن اشتراطات القطعة الثانية هي نفس الاشتراطات للقطعة الأولى بينما تبلغ مدة تنفيذ المشروع 3 سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض على أن يتم سداد 25٪ من قيمة الأرض بالجنيه المصري خلال شهر من تاريخ التخصيص.

صورة توضيحية لموقع الأراضي
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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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