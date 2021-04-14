عقـــارات

«المجتمعات العمرانية» تستهدف مليار جنيه من بيع قطعة أرض في القاهرة الجديدة

بسعر متر سجل حوالي 5330 جنيها
محمود زكي 5:55 م, الأربعاء, 14 أبريل 21 5:55 م, الأربعاء, 14 أبريل 21

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تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مليار جنيه من بيع قطعة أرض في مدينة القاهرة الجديدة، وذلك بآلية التخصيص الفوري للأراضي التى تتبناها الهيئة في طروحاتها منذ مارس من العام 2019. 

وقالت المجتمعات العمرانية إن القطعة تقع شمال مشروع الرحاب على مساحة 48 فدانًأ، وذلك بسعر متر سجل حوالي 5330 جنيها.

وأكدت الهيئة أن النسبة البنائية للمشروع لا تزيد على 50% من إجمالي مساحة الأرض، على أن تكون النسبة البنائية للإسكان 50%، مشيرة إلى أن الارتفاع المسموح به داخل القطعة أرضي وثلاث أدوار متكررة.

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وأشارت الأراضي المخصصة للخدمات  تتراوح بين 8 إلى 12% من إجمالي مساحة الأرض على أن تكون النسبة البنائية للخدمات لا تزيد على 30% من إجمالي مساحة الأرض.

وأكدت أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 4 سنوات، تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، على أن يتم استكمال نسبة السداد حتى 10% من قيمة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص. 

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صورة توضيحية للمكان

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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