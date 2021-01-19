المجتمعات العمرانية تستهدف طرح مناقصة لتنفيذ 25 ألف وحدة في مدينة حدائق العاصمة

نستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح مناقصة لتنفيذ 25 الف وحدة اسكان اجتماعي في مدينة حدائق العاصمة وفقا لمصادر بالهيئة والتي قالت أنها ستطرح المناقصة على شركات المقاولات خلال شهرين بحد أقصى وذلك وذلك بخلاف 30 الف وحدة إسكان اجتماعي جديدة في المدينة ليصل إجمالي الوحد ات التي سيتم تنفيذها في المدينة إلى 55 ألف وحدة.



وأضاف في تصريحات للمال إن التكلفة المبدئية لطرح تنفيذ 25 ألف وحدة سكنية تقدر بحوالي 6 مليارات جنيه تقريبا.

وأوضح إلى أن جهاز المدينة حاليا يقوم بتنفيذ 30 الف وحدة بتكلفة تقدر بحوالي 7 مليارات جنيه وذلك وفقا للجدول الزمني الموضوع لها.

وتعتبر مدينة حدائق العاثمة إحدى مدن الجيل الرابع التي تقوم بتنفيذها هيئة المجتمعات العمرانية حيث تبلغ مساحة المدنية التى تّعد امتدادا لمدينة «بدر» نحو 33 ألف فدان ولم يصدر المخطط الإستراتيجي لها حتى الآن.

وحصلت مجموعة طلعت مصطفى على 5000 آلاف فدان في المدينة بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حيث قدرت الأرض بقيمة 28.5 مليار جنيه تقريبا.



وتتفاوض مجموعة طلعت مصطفى القابضة، منذ فترة مع هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة، إحدى مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة خلال الفترة الحالية.



ويتركز النشاط العقارى لمجموعة طلعت مصطفى فى تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات تستهدف الطبقتين المتوسطة و فوق المتوسطة، وتمتلك المجموعة حاليا مخزونا شاسعا من الأراضى بلغت مساحتها 50 مليون متر مربع، وفقاً لبيانات سابقة من المجموعة.

