«المجتمعات العمرانية» تستهدف ضخ 53 مليار جنيه بالمدن الجديدة

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضخ استثمارات بقيمة 53 مليار جنيه، خلال العام المالى الجارى، ضمن خطة استكمال مشروعاتها بالمدن الجديدة.

وقال مصدر بالهيئة، إن المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التى يتم تنميتها من خلال مبيعات الأراضى، خارج تلك الاستثمارات.

وأضاف لـ«المال» أن الخطة الجديدة تشمل تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة، وزيادة ترفيق الأراضى ورفع كفاءة عدد من مدن الجيل الأول والثانى.

وأقر مجلس إدارة الهيئة فى فبراير الماضى مشروع موازنة العام المالى 2021/2020 بإجمالى 60.281 مليار جنيه للموازنة الجارية والاستثمارية، بخلاف ما يتم صرفه على المشروعات القومية والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار المصدر إلى أن الهيئة تنتظر موافقة وزارة المالية على الموازنة الجديدة.

ونشرت «المال» مؤخراً دخول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى مفاوضات للاقتراض من بنوك محلية بضمان وزارة المالية، بهدف تعزيز الملاءة المالية واستكمال المشروعات العقارية للعام المالى الحالى، فى ظل تأثير تداعيات فيروس كورونا التى دفعت الهيئة لإعلان قرارات متتالية بشأن تأجيل تحصيل أقساط الأراضى لدعم المطورين والتيسير عليهم.