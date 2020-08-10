«المجتمعات العمرانية» تستهدف إنهاء 30 ألف وحدة «سكن كل المصريين» خلال عامين

تستهدف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 30 ألف وحدة ضمن مشروعها الجديد «سكن كل المصريين» على شركات المقاولات، وذلك فى عدد كبير من المدن الجديدة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنها تستهدف البدء فى المشروع خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ «المال» أن المدن الجديدة التى تقع فى القاهرة والجيزة تستحوذ على %48 من إجمالى وحدات المرحلة الأولى، فى حين تستحوذ مدن الصعيد على %28 والباقى لصالح مدن وجه بحري.

وأوضح أن مساحة الوحدات تبلغ حوالى 110 أمتار مربعة، وتستهدف تلبية احتياجات المواطنين الأعلى دخلاً مما تتطلبه وحدات الإسكان الاجتماعى، مشيراً إلى أن الأسعار لم تتحدد بعد، وستقوم الهيئة بإعلان التكاليف النهائية للمشروع خلال الفترة الحالية .

وأشار عباس إلى أن المجتمعات العمرانية تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين من بداية التنفيذ، مؤكداً أن جميع الأراضى التى تم اختيارها مرفقة بالكامل، ولذلك فإن الهيئة تستهدف الانتهاء من تلك المرحلة فى وقت قياسى .

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد عقد اجتماعاً مع قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نهاية الأسبوع الماضي، لاستعراض مواقع الأراضى المقترحة لتنفيذ الوحدات السكنية بمشروع «سكن كل المصريين» بالمدن الجديدة على مستوى الجمهورية.

وقال الجزار: إن مواقع الأراضى المقترحة متميزة، موجها بتكليف أكبر المكاتب الاستشارية لتصميم العمارات والإعداد لطرح الإعلان عن الوحدات لمعرفة حجم الطلب عليها، والبدء فى التنفيذ .

وأكد أنه منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفذ الوزارة مليون وحدة سكنية بمشروعات الإسكان المختلفة «الاجتماعى، والمتوسط بأنواعه، والفاخر، وبديل المناطق العشوائية غير الآمنة» من أجل تحقيق رغبة المصريين فى تملك مسكنهم الخاص.