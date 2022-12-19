«المجتمعات العمرانية» تستعد لإطلاق حزمة حوافز لدعم شركات العقارات

شارك فى اللقاء المهندس أحمد صبور والدكتورة نيفين عبد الخالق أعضاء مجلس الإدارة والمهندس علاء فكرى نائب أول رئيس اللجنة والمهندس محمد عجلان نائب ثانى رئيس اللجنة، كما حضر اللقاء عدد كبير من أعضاء الجمعية من ممثلى مجتمع الاعمال المصرى.

قال المهندس فتح الله فوزى، إن اللجنة تبحث مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التيسيرات والإجراءات التى من شأنها التخفيف من حدة أزمة تسعير الوحدات واحتساب تكلفة المشروعات بسبب أزمة الدولار وارتفاع أسعار خامات ومواد البناء سواء فيما يتعلق بتعديل مدد وبرامج تنفيذ المشروعات أو سداد أقساط الأراضى للمطورين.

واضاف فوزى، أن اللجنة طالبت بأهمية عدم طرح قطع أراضى دون إدخال المرافق، لضمان سرعة تنفيذ المشروعات مع الإسراع فى تشغيل المرافق فى كل المدن الجديدة التى بدأ تسكينها، ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الإسكان الاقتصادى والاجتماعى، مقابل حصول المطورين على أراضٍ بمواقع متميزة لتنفيذ مشروعات استثمارية بأسعار السوق.

كما طالب أعضاء الجمعية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمهلة سداد الأراضى لمدة عام وتعديل برامج تنفيذ المشروعات للمطور والمقاول، فى ظل الظروف الراهنة، بهدف تخفيف الضغط على الإنشاءات التى تستنزف الدولارات وحتى لا يجبر المقاول على التعامل مع التجار لمواجهة غلاء الحديد والأسمنت، إضافة إلى اقتراح إنشاء منصة شراء مباشر لتوريد الخامات دون الوسطاء كبورصة سعرية، كما تمت المطالبة بعودة المستثمر الصغير.

وكشف عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تيسيرات جديدة للمطورين والمقاولين فى سداد أقساط الأراضى ومدة تنفيذ المشروعات، موضحًا أنه جارٍ صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة بطرح الأراضى للمطورين على أنظمة سداد 10 سنوات، مقارنة بالأنظمة الحالية والتى تتراوح بين 3 سنوات بدون فوائد و7 سنوات بالفوائد، إلى جانب قيام الهيئة بدراسة طلب شركات المقاولات بمد مدة تنفيذ المشروعات 6 أشهر جديدة.

وأضاف «عمارة» أن الهيئة تدرس طرح أراضٍ للمطورين فى أماكن مميزة بنظام المفاضلة فى سعر الوحدة، تنفيذًا للتوجه الحالى للدولة نحو تشجيع القطاع الخاص فى الدخول فى مشروعات الإسكان الاجتماعى وسكن كل المصريين.

وأكد أنه لا يوجد أى مشكلات تتعلق بحصول المطورين على الأراضى، إذ إن الهيئة تعلن عن طرح قطع الأراضى بنظام التخصيص على موقعها الإلكترونى بداية من 1 إلى 15 فى الشهر.

ولفت إلى أن آلية التخصيص المباشر لتحويلات المصريين بالخارج أو الأجانب تتم بدون مزاحمات، لكن بشرط الشراء وإجراء عمليات التحويل بالدولار من خارج مصر إلى البنك المركزى المصرى.

وكشف عن استعداد الهيئة لطرح حجز أراضى بيت الوطن ووحدات سكنية بالدولار للمصريين والأجانب، بجانب طرح إعلانات حجز الوحدات السكنية خلال أسبوع، بخلاف وقف طرح 100 ألف وحدة بالمرحلة السادسة نتيجة صعوبة التسعير لعدم استقرار الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأضاف «عمارة» أن الهيئة تدرس حاليًا إتاحة أراضٍ للمستثمر الصغير ودعم المطور والمقاول الصغير، تلبية لمطالب الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل قطاعا عريضا من قطاع الإنشاءات والتطوير العقارى.

وردًا حول صعوبة تصدير العقار المصرى فى السعودية، أوضح «عمارة» أن المستثمر السعودى ينطبق عليه نظام التخصيص المباشر للأراضى دون مزاحمة، وكذلك شراء العقار مع سهولة خروج ودخول الأموال، ما دام تمت بطريقة رسمية من خلال البنك المركزى.

وأكد أن جميع الأراضى للمطور الصناعى متاحة بنظام التخصيص المباشر فى كل المدن الجديدة ومنها العلمين الجديدة، التى تلقى طلب من المطورين الصناعيين فى الفترة الحالية بجانب توافر أراضٍ بأكتوبر الجديدة لنحو 270 فدانا صناعيا، وأيضًا فى مدينة السادات والعاشر من رمضان.

ولفت إلى أن الأراضى المخصصة للأفراد بالمدن الجديدة سيتم طرحها بنموذج للبناء الخارجى، لضمان النسق المعمارى والوجه الحضارى لمبانى الأفراد، موضحًا أن الأراضى المخصصة للأفراد سيتم طرحها من خلال نموذج موحد فيما يخص الواجهات الخارجية، أما ما يخص التصميم الداخلى فسيكون طبقًا لرغبة المخصص له قطعة الأرض.