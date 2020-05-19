«المجتمعات العمرانية» تسابق الزمن لطرح سندات بقيمة 10 مليارات جنيه

كانت «المال» قد نشرت مؤخراً عن استهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من إجراءات إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه

تسعى هيئة المجتمعات العمرانية لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه بعد شهر رمضان المبارك، وقبل نهاية العام المالى الجارى، مع موافقة 4 بنوك على المشاركة فى تغطية الإصدار.

وقالت مصادر مطلعة على تفاصيل الإصدار إن البنوك الأربعة هى الأهلى والتجارى الدولى والعربى الإفريقى الدولى بجانب بنك التعمير والإسكان، وجار دراسة شرائح التغطية بين البنوك.

ورجحت المصادر اشتراك البنك الأوروبى لإعادة الإعمار فى التغطية، مؤكدة أن هيئة المجتمعات العمرانية ما زالت تترقب انتهاء شركة ميريس للتصنيف الائتمانى من إعداد تقرير التصنيف الائتمانى لسندات التوريق.

وقال عمرو حسانين، رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إنه جار استكمال الورقات اللازمة لإعداد التصنيف، متابعا أن الظروف الجارية المتعلقة بكورونا لا تؤثر على التصنيفات إذ إنها أوضاع عامة لا تتعلق بكيان معين.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخراً عن استهداف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من إجراءات إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه خلال شهر أبريل الماضي، وفقاً لمازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية.

وأكدت المصادر أن تبعات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل طفيف على توقيت إصدار السندات، خاصة مع التباطؤ فى استكمال الأوراق لانخفاض طاقة العمالة فى الهيئات الحكومية.

وحصلت المجتمعات العمرانية على موافقة مجلس الوزراء خلال مايو من العام الماضي على برنامج توريق بقيمة 20 مليار جنيه، ينفذ من خلال عدة إصدارات، أولها بقيمة 6 مليارات وأغلق فى أغسطس الماضى، وتولى إدارته تحالف المجموعة المالية هيرميس مع بنوك التجارى الدولى، والأهلى المصرى، والعربى الإفريقى، والثانى بقيمة 4 مليارات، تولى طرحه تحالف شركة ثروة كابيتال وبنك مصر، وتم إصداره فى نوفمبر الماضى.

ووفقاً لبيان صادر عن بنك مصر، فقد حصلت سندات توريق 4 مليارات جنيه على تصنيف ائتمانى AA من شركه «ميريس» وهو تصنيف جيد للمؤسسات، وتم تسويق الإصدار على المؤسسات المالية والبنوك المحلية والأجنبية، و شهد إقبالاً كبيراً من عدد من مستثمرى المؤسسات والبنوك المحلية والأجنبية على رأسها البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية (EBRD).

وتبلغ التكلفة التقديرية لخطة الهيئة للعام المالى (2019-2020) نحو 72.8 مليار جنيه، تشمل تنفيذ مشروعات الإسكان، والخدمات، والبنية الأساسية، ومشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية، بخلاف ما يصرف على الأجور وفوائد القروض، حسب المنشور على الموقع الإلكترونى للهيئة.

إيمان القاضى وشريف عمر