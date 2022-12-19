«المجتمعات العمرانية» تدرس عرض تشغيل 5 وحدات صحية على القطاع الخاص

علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة -ممثلة فى جهاز مدينة حدائق أكتوبر- تعمل فى الوقت الحالى على التجهيز لطرح عدد من الوحدات الصحية أمام مستثمرى القطاع الخاص، تمهيدا لإدارتها بعد عدم حصول الجهاز على موافقات وزارة الصحة لتشغيلها.

قالت مصادر مقربة من الملف إن عملية الطرح ستكون بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، مؤكدة أن الجهاز لجأ لهذه الخطوة بعد أن فشلت كل محاولاته لإقناع وزارة الصحة ببدء العمل فيها، بداعى ضعف الكثافة السكانية بالمدينة.

وأكدت المصادر أن ملف الصحة بات أمرا مزعجا لسكان المدينة، خاصة مع تباطؤ عملية إنشاء مستشفى مركزى بسعة 220 سريرا، حتى أن رئيس الجهاز محمد مصطفى خاطب أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، للضغط من أجل إنهاء الإجراءات والتصريحات الخاصة بإقامة المستشفى فى أسرع وقت.

وبحسب المصادر، فإن إجمالى الوحدات الصحية التى سيتم طرحها أمام المستثمرين يقدر بـ5، موزعة على عدد من المناطق السكنية بالمدينة، وجميعها انتهت بالكامل من الناحية الإنشائية.

ولفتت إلى أن منطقة غرب القاهرة باتت تستحوذ على اهتمام من مستثمرى الرعاية الصحية، وهو ما ظهر فى خطط عدة شركات قائمة تعمل على إنشاء مستشفيات فى مدن أكتوبر وزايد، بشكل يعزز من فرص استقطابها لتشغيل الوحدات الجاهزة فى حدائق أكتوبر.

كانت «المجتمعات العمرانية» قد وافقت فى عام 2020 على تخصيص قطعة أرض بمساحة 15886 مترا لإقامة مستشفى مركزى سعة 50 سريرا، تم تعديلها لاحقا إلى 220.

وبحسب بيانات صحفية، تقدم منذ أيام أعضاء بلجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بطلب لضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وجهاز تنمية حدائق أكتوبر لتسهيل إجراءات المخاطبات بينهما للوقوف على المشكلات بطريقة أسرع، وأوصت لجنة حكومية بضرورة موافاتها بجدول زمنى لتسليم هذا الملف بالكامل لجهاز المدينة.

وفى سياق متصل، أوضحت المصادر أن جهاز حدائق أكتوبر يسير فى الخطوات النهائية لبدء إطلاق تنفيذ أكبر محور ترفيهى خدمى فى غرب القاهرة بعوائد ايجارية واستثمارية تلامس 10 مليارات جنيه.

وقالت إن الجهاز لا يزال يترقب موعد طرح مناقصة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة، أمام شركات المقاولات الكهربائية لتغيير مسار كابلات الضغط العالى والتى تمر من منطقة وصلة دهشور الجنوبية حتى طريق الفيوم، وهى المساحة المزمع إقامة المحور بها.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مناقصة بالتنسيق مع الوزارة لاختيار شركة لتغيير مسار كابلات الضغط العالى، مؤكدة أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال 6 أشهر من ترسية العطاء.

وأضافت أن الجهاز سيتواصل فى المرحلة المقبلة مع كل الشركات والعلامات التجارية، بغرض الترويج لوجودها داخل أكبر محور ترفيهى وخدمى فى منطقة غرب القاهرة.

وقالت إن المحور الترفيهى فى المدينة يعدّ الأكبر فى غرب القاهرة بطول 12 كيلومتر مشيرة إلى أنه يجرى حاليًّا الانتهاء من أعمال البنية التحتية اللازمة بتكلفة 130 مليون جنيه، ومن المتوقع بعد طرحه أمام المستثمرين تحقيق عوائد تتجاوز 10 مليارات جنيه.