«المجتمعات العمرانية» تخصص 93 فدانا لنادى سموحة لإنشاء مشروع سكنى بالعلمين الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 93 فدانًا لنادى سموحة الرياضى فى مدينة العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمرانى متكامل، فى إطار خطة النادى السكندرى لإقامة مدينة رياضية سكنية.

قال محمد رجب، المدير المالى لنادى سموحة، إن الهيئة وافقت بنهاية الأسبوع الماضى على قرار التخصيص، ويتم العمل حاليًا على إصدار التراخيص اللازمة، ومنها المخطط العام للمشروع، تمهيدًا لبدء الإنشاءات فى أقرب وقت.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ«المال» إلى أن المشروع سيضم 4500 وحدة سكنية، وسيقام على مرحلتين، بيعت الأولى بالكامل بعدد 2100 وحدة، فيما تم فتح الحجز بالمرحلة الثانية، وبيع 50 وحدة من إجمالى 100 مطروحة للبيع حاليًا.

وأوضح أن سعر بيع المتر بالمرحلة الثانية يبلغ 10 آلاف جنيه، مع سداد %15 كمقدم، بقيمة 150 ألف جنيه للوحدة بمساحة 100 متر، و225 ألف جنيه للوحدة 150 مترًا.

ونوه إلى أن إدارة النادى قررت بيع 100 وحدة كل فترة، مع إجراء إعادة تسعير للوحدات الجديدة، لتتناسب مع تطورات المشروع، وإضافة علاوات سعرية، خاصة أن المشروع مقام على أرض متميزة خلف الطريق الدولى، وبالقرب من الحى اللاتينى بالعلمين الجديدة.

وتطرق إلى أنه سيتم تحديد أماكن وتخصيص وحدات المرحلة الأولى خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

وأوضح أن إجمالى مبيعات المشروع تجاوزت مليارى جنيه حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل استثمارات المدينة الرياضية والسكنية لنحو 6 مليارات جنيه، مع التأكيد على أن المشروع لا يهدف للربح، وسيتم إنشاء فرع لنادى سموحة على أرض أخرى بمساحة 40 فدانًا تم تخصيصها بالفعل.

وأكد أن النادى انتهى من تأسيس شركة سموحة العلمين للاستثمار، لتكون الشركة المالكة للمشروع، وتتولى تنظيم الإدارة ببن مالكى الوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية.

وأشار المدير المالى لنادى سموحة إلى تخصيص %12 من مساحة الأرض لإنشاء منطقة خدمية، لم يتم الاستقرار على موقعها بعد، وسيتم التنسيق مع مكتب الشريف للاستشارات الهندسية، باعتباره مصمم المشروع.

وكان رجب قد قال سابقًا لـ«المال» إن قيمة شراء الأرض 1.350 مليار جنيه، تم سداد 135 مليون جنيه منها، تُمثل %10 من المبلغ.

وأكد أن النادى بدأ مؤخرًا إعداد سجل للمورين وشركات المقاولات، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية فى المشروع، كما سيتم تخصيص جزء من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لصالح أعضاء نادى سموحة، إلى جانب جزء آخر للنشاط الاستثمارى للمهتمين بالشراء من خارج الأعضاء.

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ 49 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة، ومن المخطط أن تضم منطقة إسكان اجتماعى مميز، إلى جانب 15 برجًا من الأبراج الشاطئية، بخلاف ممشى سياحى على الكورنيش بطول 14 كيلومترًا.

وفى سياق متصل، أكد رجب اهتمام نادى سموحة بالتوسع خلال السنوات المقبلة، عبر بدء مفاوضات مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على قطعة أرض مناسبة بمنطقة الشيخ زايد لإنشاء فرع بخلاف افامة مشروع سكنى متكامل.

وأضاف بأن النادى يستهدف الوصول بعدد فروعه إلى 4 بحلول عام 2022، وهى المقر الرئيسى بالإسكندرية، وفرعا برج العرب والعلمين، وأخيرًا الشيخ زايد.

فى اجتماعها اليوم برئاسة «مدبولي»