«المجتمعات العمرانية» تخصص 60 فدانا لتوسعات جامعة النهضة ببنى سويف الجديدة

الجامعة تسعى لإقامة عدة كليات فى الأرض الجديدة وستبدأ بإنشاء مستشفى متكامل بالتعاون مع جامعة فيينا، إضافة إلى كليتى العمارة والفنون.

الملاحى: 500 مليون جنيه تكلفة أولية للتوسع ومساع لتأسيس أكاديمية رياضية

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 60 فدانا لصالح جامعة النهضة بالظهير الصحراوى بمدينة بنى سويف الجديدة لإقامة توسعات جديدة وإضافة مزيد من الكليات.

وقال الدكتور حسام الملاحى، رئيس الجامعة، إنها كانت تسعى منذ فترة للحصول على أرض بمدينة بنى سويف لإنشاء مزيد من الكليات وحصلت على موافقة أولية من المجتمعات العمرانية لشراء 26 فدانا تمت زيادتها لاحقا إلى 60 تعزز قدرة الجامعة على التوسع.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أن الجامعة تسعى لإقامة عدة كليات فى الأرض الجديدة وستبدأ بإنشاء مستشفى متكامل بالتعاون مع جامعة فيينا، إضافة إلى كليتى العمارة والفنون.

وأشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى لتوسعات الأرض الجديدة ستقارب 500 مليون جنيه، موضحا أن الجامعة تفكر فى إنشاء ملاعب وأكاديمية رياضية ضمن التوسعات وذلك لأول مرة فى جامعات الصعيد. ويشير الموقع الإلكترونى لجامعة النهضة إلى وجود 7 كليات، هى الطب، وطب الأسنان، والهندسة، وعلوم الحاسب الآلى، وإدارة الأعمال، والصيدلة، والإعلام، والعلاقات العامة.

فى سياق متصل، قال إن جامعة النهضة افتتحت كلية العلاج الطبيعى لتضاف لكلياتها بداية من العام الدراسى الجديد وليرتفع عدد الكليات إلى 8 وعدد الطلاب نحو 7 آلاف بالعام المقبل.

وكشف «الملاحى» عن وجود عدد من طلاب الجامعة من بلدان أفريقية مثل نيجيريا وبلاد عربية.

وعن طبيعة دراسة العام المقبل فى ظل أزمة فيروس كورونا قال إنه تم الاتفاق على تطبيق أقصى درجات التباعد بين الطلاب والاكتفاء بالعمل لمدة 3 أيام فقط وتقديم التعليم النظرى من خلال شبكة الانترنت.

وأكد أن الجامعة تهتم فى المقام الأول بالحفاظ على صحة الطلاب وبالتالى فهى تطبق أقصى معايير السلامة مهما ارتفعت التكاليف، لافتا إلى أنها ردت جزءا من الأموال التى سددها الطلاب مقابل الباصات والإقامة خلال النصف الثانى من العام الدراسى الماضى عقب توقف الدراسة بسبب أزمة «كورونا».