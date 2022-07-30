المجتمعات العمرانية تخصص مقرا لاتحاد شباب ذوي الهمم في العاصمة الإدارية

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (167) بتاريخ 20/6/2022 بشأن الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري “قادرون” لشباب ذوي الهمم (تحت التأسيس) تخصيص وحدة سكنية دور أرضي في حدود مساحة 100م2 كمقر للاتحاد بمقابل انتفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء نص القرار بالموافقة على تخصيص 5 وحدات إدارية على اعتبار أنها وحدة واحدة بمساحة 100م2 بالدور الأرضي بالعمارة (6) بالمجاورة (D8) بالسكني الثالث (R3) وذلك بنظام حق الانتفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاتحاد المصري “قادرون” لشباب ذوي الهمم تحت التأسيس.

وحدد القرار مدة مقابل الانتفاع بثلاث سنوات، على أن يعاد النظر بعدها في التجديد، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة مقابل الانتفاع، وتستكمل الإجراءات طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.