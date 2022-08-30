المجتمعات العمرانية تخصص أرضًا لإقامة كنيسة رسولية في سوهاج الجديدة

قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، بجلسته رقم (168)، بتاريخ 1/8/2022، الموافقة على إتاحة قطعة أرض لإقامة كنيسة رسولية تابعة للمجلس العام للكنائس الرسولية التابعة للطائفة الإنجيلية في مصر بمدينة سوهاج الجديدة، لممارسة الشعائر الدينية.

وجاء ذلك القرار بناء على الطلب المقدم من يوسف طلعت الشحات المستشار القانوني والمفوض من الطائفة الإنجيلية.

وتضمن القرار الموافقة على مجموعة من البنود تتمثل في:

1- تعديل نشاط قطعة الأرض رقم (15) بمنطقة مركز خدمات منطقة الأشجار مدينة سوهاج الجديدة والبالغ مساحتها 2930م2 من نشاط مستقبلى إلى نشاط دينى (كنيسة).

2- إتاحة قطعة الأرض رقم (15) بمنطقة مركز خدمات منطقة الأشجار بمدينة سوهاج الجديدة بمساحة 2930م2 تحت العجز والزيادة لصالح المجلس العام للكنائس الرسولية التابع للطائفة الإنجيلية بناء على الطلب المقدم من يوسف طلعت الشحات المستشار القانوني والمفوض من الطائفة الإنجيلية

ووضع مجلس إدارة الهيئة مجموعة من الشروط وهي:

1- الالتزام بالاشتراطات البنائية للمبانى الدينية .

2- الانتهاء من إصدار تراخيص البناء للمبنى خلال 6 شهور من تاريخ إستلام قطعة الأرض.

3- أن يتم الانتهاء من تنفيذ المبنى خلال 3 سنوات من تاريخ صدور تراخيص البناء .

4- استكمال الإجراءات طبقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص بتنظيم أعمال بناء وترميم الكنائس وطبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة فى ذات الشأن.