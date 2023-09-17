«المجتمعات العمرانية» تحذر من التعامل مع بعض الأراضي بمدينة سفنكس الجديدة

حذرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من قيام بعض الأفراد والشركات بالإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتركيب، لافتات عن مشروعات وبيع أراضى بداخل مدينة سفنكس الجديدة بدعوى امتلاكهم الأرض دون تسوية موقفهم من الجهاز.

وشددت الهيئة من الانصياع وراء تلك الإعلانات كما حذرت كافة الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي نوع من أنواع التصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورا.

تحذير هام

وأفادت المجتمعات العمرانية أن أي تعامل يتم بالمخالفة يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا ولايعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصا منها على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية

يأتي ذلك في ضوء صـدور القـرار الجمهوري قـم (61) لسنة 2019 والقرار الجمهوري رقم (566) لسنة 2020 بإعادة تخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحيـة طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وفقاً للوحات والإحداثيات المرفقة بالقرارين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامـة مجتمع عمراني جديد.

وبناء على ذلك فإن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة