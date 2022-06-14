«المجتمعات العمرانية» تحدد قيمة مقابل الانتفاع لتراخيص أبراج المحمول

أصدر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارا بجلسته رقم (166) بتاريخ 19/5/2022 بشأن تحديد قيمة مقابل الإنتفاع السنوي للمتر المربع من قطع الأراضي المخصصة لإقامة أبراج ومحطات التقوية لشبكات التليفون المحمول بالمدن العمرانية الجديدة.

وجاء القرار بالموافقة علي تحديد قيمة مقابل إنتفاع نظير الترخيص بإقامة نقاط تقوية لإتصالات الهاتف المحمول الجديدة (أو فور انتهاء مدة مقابل الانتفاع للأبراج المقامة في حال كانت القيمة المحدثة بواقع 10% سنويا أقل من القيمة المقدرة للأبراج الجديدة) وفقا للتالي :

أولا : على الأراضي أو أعلى المنشآت المملوكة للهيئة بقيمة قدرها 95000 جنيه سنويا للبرج الواحد.، وقيمة قدرها 115000 جنيه للبرج الواحد بالنظام التشاركي عدد (2) نقطة.

ثانيا: يستحق نصف هذا المقابل (47500 جنيه سنوياً للبرج الواحد ) إذا كان برج التقوية في أرض أو علي منشآت مملوكة للغير أو للعربات المتنقلة، وقيمة قدرها 57500 جنيه للبرج الواحد بالنظام التشاركي عدد (2) نقطة .

وفي جميع الأحوال يزاد هذا المقابل بنسبة 10% سنويا “ويعاد النظر في التقييم عاليه كل خمس سنوات”.