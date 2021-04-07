«المجتمعات العمرانية» تجهز لطرح جديد من أراضى الشراكة مع القطاع الخاص

خلال الربع الثانى من العام المالى المقبل

تجهز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لطرح أراض للشراكة مع القطاع الخاص ضمن محاور طروحات الأراضي التى تتبناها.

وقال الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط بالهيئة، إنها تجرى حاليا حصرا للأراضى التى تستهدف طرحها على شركات التطويرالعقاري.

وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – أنه من المتوقع طرح أراضى الشراكة خلال الربع الثانى من العام المالى المقبل وذلك تلبية لاحتياجات السوق العقارية لمثل هذه الطروحات.

وأشار إلى أن الطرح سيضم أراض متنوعة المساحات والتى قد تبدأ من 50 إلى 1000 فدان بحسب احتياجات كل منطقة، لافتا إلى أن المناطق التي سيتم الطرح بها ستكون مميزة للغاية.

وأوضح أنه لم يتم الاستقرار على المدن حتى الآن وكذلك عدد القطع التى سيتم طرحها.

وبلغ عدد مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين حتى الآن 14 مشروعا، كانت المرحلة الأولى لها فى الفترة من 2015 وحتى 2017 وتضمنت نحو 9 مشروعات بإجمالى مساحات 13243 فدانا، باستثمارات حوالى 315 مليار جنيه.

وضمت المرحلة الأولى لأراضى الشراكة مشروع واحة أكتوبر على مساحة 3000 فدان غرب القاهرة مع شركة «بالم هيلز» للتعمير وتقدر استثماراته المتوقعة بنحو 150 مليار جنيه، وتبلغ حصة الهيئة %26.

ووقعت «المجتمعات العمرانية» 5 عقود ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص فى مدن الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة.

وحازت شركة «سوديك» على عقد تطوير 500 فدان على محور الضبعة بامتداد مدينة الشيخ زايد باستثمارات متوقعة حوالى 30 مليار جنيه، وتحصل الهيئة على أقساط ثابتة 8.8 مليار جنيه، بالإضافة إلى %15 من المتحصلات السنوية.

وحصلت شركة «بالم العلمين» على عقد تطوير 205 أفدنة بمدينة الشيخ زايد مطلة على محور 26 يوليو بإجمالى استثمارات متوقعة 59 مليار جنيه، بينما فازت شركة الأهلى صبور للتنمية العمرانية بعقد لتطوير 144 فدانا بالتوسعات الشرقية لمدينة 6 أكتوبر بحجم استثمارات متوقعة حوالى 5.5 مليار جنيه وبإجمالى قيمة مبيعات 6.5 مليار، وتقدر حصة الهيئة بحوالى %40 من الإيرادات.