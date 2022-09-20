«المجتمعات العمرانية» تتلقى 352 طلباً لشراء أراضٍ خلال سبتمبر الجارى

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بها، إنها تلقت خلال الشهر الجارى 352 طلبا لشراء أراض من مستثمرين بالمدن الجديدة.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن عدد طلبات الشراء التى تلقتها الهيئة منذ بداية العام الجارى وحتى نهاية أغسطس الماضى وصل إلى 1955.

ونشرت «المال» فى السابق أن الهيئة طرحت 58 قطعة أرض فى 17 مدينة جديدة للبيع، خلال سبتمبر الجارى، وفقًا لآلية التخصيص الفورى.

وتطرح «المجتمعات العمرانية» بحلول كل شهر مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين، ويتم تلقى طلبات الشراء من يوم 1 إلى 15 من كل شهر.

وأقر مجلس إدارة الهيئة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان عبر موقعها الإلكترونى عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.

وأجرت المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، بهدف تيسيرها وإزالة أى عقبات ظهرت منذ تطبيقها، وآخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاصة بمدد التنفيذ، بجانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.