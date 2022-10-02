«المجتمعات العمرانية» تتفق مع تحالف من 3 بنوك على تسويق مشروعين بالعاصمة والعلمين

علمت «المال» أن هيئة المجتمعات العمرانية وقعت بروتوكول تعاون مع تحالف بنوك «الأهلي- مصر- التعمير والإسكان» لتسويق مشروعات تابعة لها فى مدينتى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة.

وبموجب بروتوكول التعاون سيتولى التحالف البنكى تسويق مشروع الحى السكنى الخامس R5 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بجانب 4 أبراج سكنية بالعلمين الجديدة على الطريق الساحلى الدولى.

يشار إلى أن الحى السكنى الخامس، يعد أحد مشروعات هيئة المجتمعات بالعاصمة الإدارية، ويُقام على مساحة 885 فدانا، مقسم إلى 9 مناطق، 8 منها عبارة عن عمارات سكنية فاخرة بإجمالى 21494 وحدة.

كما يضم الحى 500 محل تجارى لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى منطقة فيلات مكونة من 459 وحدة متفاوتة المساحات تبدأ من 255 مترا إلى 1800 متر مربع، ويطلق عليه «جاردن سيتى العاصمة».

أما مدينة العلمين الجديدة، فوفقا للمخطط العام تستهدف الدولة الاستفادة من موقعها ومساحتها الإجمالية التى تبلغ 49 ألف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة.

وتحتوى المرحلة الأولى على عدة مشروعات، منها 15 برجا شاطئيا بعدد 6032 وحدة، منها 10 أبراج جار تنفيذها، ووفقاً لبيانات صحفية متداولة من المخطط أن تقام عدة أبراج بالمنطقة الجنوبية بالعلمين الجديدة بارتفاع 55 طابقًا، كما تنفذ شركة «سى إس سى آى سى» الصينية 5 أبراج تطل على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا، بخلاف برجين آخرين بارتفاع 200 متر، تعادل 56 دورًا، إضافة إلى اثنين مكونان من 54 طابقًا لكل منهما.

وتشهد السوق المحلية منذ فترة لجوء المجتمعات العمرانية لإسناد تسويق بعض مشروعاتها لصالح مطورين، أبرزها التعاقد مع الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتتولى الأخيرة أعمال ترويج وتطوير مرحلة بمشروع مارينا العلمين، بخلاف مجموعة من وحدات التاون هاوس وتوين فيلا الجاهزة للتسليم بنظام نصف تشطيب، كما تتولى مشروعى «صوارى» و«الحى اللاتينى» بالإسكندرية، وجميعها كانت اتفاقيات مثمرة للطرفين ونتج عنها مبيعات بعشرات المليارات من الجنيهات.

أما اللجوء للتعامل مع بنوك لتسويق بعض الوحدات فيتم لدى الهيئة لأول مرة منذ سنوات طويلة، وبموجب الاتفاق تتولى بنوك الأهلى ومصر والتعمير والإسكان، ترويج تلك الوحدات وبيعها للمهتمين وفقاً لأنظمة سداد مرنة.