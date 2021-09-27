«المجتمعات العمرانية» تتفاوض مع 5 شركات حول الشراكة بالعلمين الجديدة

قال الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنها تجرى حاليًا خطوات التفاوض النهائية مع 5 شركات تقدمت للحصول على 8 قطع أراضٍ بنظام الشراكة بمدينة العلمين الجديدة.

وأوضح «عباس» فى تصريحات خاصة لـ»المال» أنه يتم تنفيذ معظم المشروعات بمدينة العلمين الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وفى الفترة الأخيرة تم طرح 8 قطع أراضٍ تقدم لها 5 شركات، وجارى إنهاء إجراءات التفاوض معها فيما يخص الحصة المستحقة لكل طرف.

وأشار إلى أن مدينة العلمين الجديدة من أهم المدن المصرية، وتبلغ مساحتها نحو 49 ألف فدان وعدد السكان المُستهدف حوالى 2 مليون نسمة، وجارٍ استكمال المرافق اللازمة لها، بما يتناسب مع الأجيال الحديثة من المدن الذكية.

وفى شهر فبراير الماضى، أعلنت «المجتمعات العمرانية»، عن طرح 8 قطع بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري، وتتراوح مساحتها ما بين 24 وحتى 56 فدانا، ومخصصة بالكامل لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة، ومدة تنفيذها نحو 4 سنوات من تاريخ التخصيص.

وتضمنت اشتراطات الهيئة أنه بعد الاتفاق مع المستثمر يتم إخطاره بسداد %10 من إجمالى حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وسمحت الضوابط بإلغاء وعد البيع كليًا أو جزئيًا لأى قطعة من الأراضى المطروحة فى حال احتياج الهيئة إليها إذا اقتضت المصلحة والضرورة ذلك ما لم يقم العميل بتوقيع العقد.

ويتم سداد المستحقات لهيئة المجتمعات فى أقساط سنوية أو نصف سنوية، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 شهور من سداد الدفعة الأولى.

«عباس»: الهيئة تعتزم طرح الأراضى المتميزة خلال 2022/ 2023

وفى سياق متصل، قال «عباس» إن الهيئة وفرت عددا من قطع الأراضى المتميزة فى عدة مناطق مختلفة لإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة، وأيضا مشروعات عقارية مختلفة، ومن المقرر طرح هذه الأراضى خلال العام 2022 – 2023.

وألمح إلى أنه يوجد مخطط لتنفيذ نحو 14 مدينة جديدة بنظام الجيل الرابع التى يتم تزويدها بأحدث التقنيات لمضاعفة المسطح المعمور فى مصر، وأبرزها: العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، شرق بورسعيد، الجلالة، الإسماعيلية الجديدة، امتداد الشيخ زايد، ناصر غرب أسيوط، غرب قنا، توشكى الجديدة، حدائق أكتوبر.

وأفاد «عباس» بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فى أغلب مدن الجيل الرابع فى 30 يونيو 2020 فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.