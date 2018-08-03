المجتمعات العمرانية تتعاقد على 6 مشروعات بالمرحلة الثانية للشراكة مع القطاع الخاص

بدور إبراهيم:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على إصدار أوامر الإسناد والتعاقد مع 6 مشروعات بالمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح “مدبولى” أن إجمالى مساحة أراضى المشروعات 2363 فدانا، وإجمالى الاستثمارات المتوقعة بها 179 مليار جنيه، وتوفر نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة، وغير مباشرة.

وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقارى، قال إنها تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقارى كبرى، مشهود لها بالكفاءة، ولها سابقة خبرة كبيرة في المجال العقاري، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك علي مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (سداد نقدي وعيني) ، و يقابل هذه التسهيلات أن يكون للهيئة حصة من وحدات المشروع ( السكنية والخدمية ) تقوم الهيئة بتحديدها.

وحول تفاصيل المشروعات التى سيتم التعاقد عليها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: سيتم تنفيذ مشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض شمال مدينة الشيخ زايد بالحي 17، بمساحة 410 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة 17 مليار جنيه، ويوفر نحو 17 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بأنشطة مختلطة (تجارى – إدارى – فندقى – طبى – ترفيهى)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 205 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، ويوفر نحو 57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 1000 فدان، بتكلفة استثمارية متوقعة 60 مليار جنيه، ويوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بغرب الامتداد بامتداد مدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط عمرانى متكامل، بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 144 فدانا، بتكلفة استثمارية متوقعة 5.5 مليار جنيه، ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ومشروع بنشاط سياحى عمرانى متكامل، بقطعة أرض بمنطقة الجامعات بمدينة القاهرة الجديدة، بمساحة 104 أفدنة، بتكلفة استثمارية متوقعة 8.5 مليار جنيه، ويوفر 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.