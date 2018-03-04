المجتمعات العمرانية: بدء إجراءات البت المالى فى أراضى الشراكة.. الإثنين

رضوى عبد الرازققال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن الهيئة تستعد غدًا للفتح المالى للعروض المقدمة من شركات التطوير العقارى للأراضى المطروحة بنظام الشراكة.وأشار، خلال مؤتمر بناة مصر، إلى أن الهيئة تلقت 36 عرضاً من 21 شركة على 12 قطعة

رضوى عبد الرازق

قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، إن الهيئة تستعد غدًا للفتح المالى للعروض المقدمة من شركات التطوير العقارى للأراضى المطروحة بنظام الشراكة.

وأشار، خلال مؤتمر بناة مصر، إلى أن الهيئة تلقت 36 عرضاً من 21 شركة على 12 قطعة أرض مطروحة بما يعكس النجاح الكبير للطرح الحالى.

ولفت إلى أنه من المقرر إجراء الطرح الثالث لأراضى الشراكة قريبا، مشيرا إلى تعديل بعض البنود باللائحة العقارية الحالية.

وأوضح أن الهيئة حريصة على تقديم التسيرات للمستثمرين لدفع رؤوس الأموال، مضيفا أن الهيئة تطرح أراضى استثمارية مرتين سنويًا، وتستعد الهيئة لوضع خطة معلنة للأراضى الاستثمارية بالمدن الجديدة.