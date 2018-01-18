المجتمعات العمرانية: إنشاء مدينتين جديدتين فى الصعيد

أحمد اللاهونى أعلن المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن سعى وزارة الإسكان لإنشاء مدينتين جديدتين فى الصعيد، خلال الفترة المقبلة، إحداهما ببني سويف، وهى مدينة الفشن الجديدة، والأخرى ملوى الجديدة بالمنيا.وأكد عباس، خلال كلمته -اليوم الخميس- بالحلقة المستديرة لحفل إفطار سي

أحمد اللاهونى

أعلن المهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، عن سعى وزارة الإسكان لإنشاء مدينتين جديدتين فى الصعيد، خلال الفترة المقبلة، إحداهما ببني سويف، وهى مدينة الفشن الجديدة، والأخرى ملوى الجديدة بالمنيا.

وأكد عباس، خلال كلمته -اليوم الخميس- بالحلقة المستديرة لحفل إفطار سيتى سكيب، أن الهيئة تعطي مميزات عدة لمستثمرى القطاع العقارى فى الصعيد، تتمثل فى تخصيص الأرض بالأمر المباشر، حساب المتر بسعر التكلفة، إعطاء فترات مناسبة للسداد، كما تدرس تخفيض المقابل المادى الناتج عن تعثر الشركات فى السداد.

وأشار إلى أن إجمالى الاستثمارات داخل 15 مدينة فى الصعيد، خلال العام الماضى، وصل إلى 32 مليار جنيه، منها 7 مليارات للمرافق.