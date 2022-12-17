«المجتمعات العمرانية»: إعفاء مالكي الوحدات من سداد 90% من غرامات التأخير

قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إعفاء مالكي بعض الوحدات من سداد 90% من غرامات التأخير، شريطة سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة ثلاثة شهور من تاريخ الإعلان، على أن يسرى هذا التيسير في الحالات الآتية:

1- الحالات الساري تخصيصها

2- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية ومازالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير

وتطبق هذة التيسيرات بالشروط الآتية:

1- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

2- التنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

3- لا تسري هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة.

4- ولا تسري هذه التيسيرات على الأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت في حوزة الجهاز.

وجاء ذلك في ضوء استجابة الهيئة للطلبات المقدمة من السادة المخصص لهم وحدات سكنية وإدارية ومهنية ومحلات تجارية وقطع أراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني، تجاري، خدمي، استثماري، صناعي) والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة.