المجتعمات العمرانية توقف التعامل على قطعة أرض بمشروع ديار للتعمير

رجب عزالدينقالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إن هيئة المجتمعات العمرانية أوقفت التعامل على قطعة أرض بمشروع ديار للتعمير "2" بمدينة 6 أكتوبر بسبب مطالبات مالية.وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: "تم إيقاف التعامل على قطعة (22) بمدينة 6 أكتوبر (مشروع ديار التعمير 2 ) ومطالبة الشركة بمبلغ

رجب عزالدين

قالت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، إن هيئة المجتمعات العمرانية أوقفت التعامل على قطعة أرض بمشروع ديار للتعمير “2” بمدينة 6 أكتوبر بسبب مطالبات مالية.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية: “تم إيقاف التعامل على قطعة (22) بمدينة 6 أكتوبر (مشروع ديار التعمير 2 ) ومطالبة الشركة بمبلغ 75 مليون جنيه”.

وأضاف البيان، أن تلك المطالبات بنيت على أسس تراها الشركة عدم صحتها، مشيرة إلى أنها تقوم بمراجعة الجهات الإدارية والمتمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية 6 أكتوبر واتخاذ كافة الطرق القانونية لإلغاء أى مطالبات.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 201 مليون جنيه خلال 2016، مقابل أرباح بلغت 46.8 مليون جنيه في 2016.