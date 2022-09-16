المجالس المحلية بـ«مستقبل وطن» تناقش خطة عملها المرحلة المقبلة

عقدت أمانة شئون المجالس المحلية بحزب «مستقبل وطن »، برئاسة المهندس أحمد صبري، اجتماعًا بمقر الأمانة العامة، لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، واللواء يحيي عيسوي أمين التنظيم، وأعضاء الأمانة المركزية، وأمناء المحافظات.

وتناول اللقاء مناقشة خطة عمل الأمانة ورؤيتها حول إعداد كوادر شبابية قادرة على قيادة العمل العام ودعم المشروع الوطني للدولة المصرية.

كما شهد اللقاء حوارًا مفتوحًا أداره المهندس أشرف رشاد استمع خلاله لرؤية وتطلعات المشاركين نحو النهوض بحزب مستقبل وطن واستمرار جهوده المجتمعية الداعمة للدولة..