المجازر الحكومية تستقبل أكثر من 19 ألف رأس من الأضاحي وتقدم خدمات الذبح مجانا

استقبلت المجازر الحكومية على مستوى الجمهورية على مدار أيام عيد الأضحى الثلاثة 19 ألفًا و623 رأسًا من الأضاحي المختلفة: البقري، الجاموسي، الجمال، الأغنام، والماعز.

جاء ذلك في بيان أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإثنين نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة أن المجازر استقبلت خلال اليوم الأول من عيد الأضحى 6 آلاف و514 أضحية، وفي اليوم الثاني 7 آلاف و812 أضحية، وخلال اليوم الثالث 5 آلاف و297 أضحية.

وأضافت أنه تم تقديم خدمات الذبح للمواطنين بالمجان، والتيسير عليهم، خلال أيام العيد الثلاثة.

وأشارت إلى أنه تحت إشراف بيطري كامل، وذلك للحد من ظاهرة الذبح بالشوارع والحفاظ على البيئة.