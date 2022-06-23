المتهم بقتل «مسجل خطر» بالقاهرة: «حاول سرقة أجزاء من سيارات بجراح أعمل به»

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب جريمة قتل مسجل خطر في محافظة القاهرة ، بعد وقوع مشاجرة بينهما لتكرار محاولة سرقة المجني عليه لأجزاء من سيارات متواجدة في جراح محل عمل المتهم بالقتل.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص له معلومات جنائية، توفى أثناء إسعافه على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم بإدعاء مشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفي وعامل بجراج -له معلومات جنائية- لسابقة دخول المجني عليه الجراج محل عمل المتهم، وشروعه في سرقة أجزاء من إحدى السيارات المتواجدة بالجراج.

وتطورت إلى مشاجرة على إثرها اعتدى المتهم على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، محدثًا إصابته المنوة عنها والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.